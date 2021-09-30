國銀前八月存放比70.12%創史上新低 主要是這兩大因素

8月迎現金股利入帳，加上企業貨款回存增加，金管會今（30）日公布國銀８月存款增加逾4,600餘億元，創下今年單月存款次高，存放比進一步降至70.12%，創下史上新低紀錄，濫頭寸問題不輕。所幸在國內總行與海外分行獲利回升下，今年累計1至8月底獲利回升至2,444.7億元，還是締造了史上同期次高紀錄。

銀行局副局長林志吉表示，受到8月「現金股利發放、企業獲利佳貨款收入增加」導致存款爆增4,600億元，是放款2400餘億元的二倍，因此存放比相對比較低。其中以兆豐銀、北富銀、中信銀、華南銀行存款增加最多，北富銀是因為關係企業富邦人壽轉投資股利入帳，而中信銀是因為大戶、企業與政府資金回存較多，兆豐銀則有壽險、企業與政府都有存款明顯增加的情況。

國銀存放比從2018年起就逐年降低，史上新低是出現在2020年底，降至70.24％，而今年8月底又進一步降低至70.12％，主要是存款速度增加比放款快。

銀行局也公布，截至2021年8月底今年累計稅前盈餘達2,444.7億，較去年同期成長8.8%，僅次於2019年同期的2,595.2億元，創下史上第二高紀錄，也比7月獲利還要高一些。顯示今年雖仍有國內疫情擴散，但前八月獲利表現已顯著改善。

林志吉說，國銀前八月獲利貢獻還要還是來自國內總分行約三之二，金額占了1,596億元，並維持17.6%的年成長率，不過要留意的是投資淨收益較去年同期少了121億元。在獲利結構方面，海外分行的成長率最高、國際金融分行OBU與大陸地區分行則還陷衰退窘境。

林志吉進一步分析，海外分支機構前8月獲利204億元，較去年同期成長42.5％，單月獲利28.1億元，更較去年同期增加二倍，主要是去年提列呆帳費用比較高、基期較低。

至於國際金融分行OBU前八月獲利較去年減少82.5億元主要是放款減少，利息收益減少。林志吉說，放款減少將近1,500億元，主要是海外經濟活動還沒有完全的復甦，利息收益則減少約73億元。

大陸地區分行則因提較高呆帳費用，利息、投資淨收益縮減，獲利較去年同期減少17.3億元，年減44%，衰退最嚴重。是否受大陸經濟下滑衝擊？林吉吉說，其中獲利減少主要因為三大因素，利息跟投資淨收益各減少約3.6與7億元，呆帳費用與準備增加5億元所致。