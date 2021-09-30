聽新聞
test
0:00 / 0:00

國銀前八月存放比70.12%創史上新低 主要是這兩大因素

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

8月迎現金股利入帳，加上企業貨款回存增加，金管會今（30）日公布國銀８月存款增加逾4,600餘億元，創下今年單月存款次高，存放比進一步降至70.12%，創下史上新低紀錄，濫頭寸問題不輕。所幸在國內總行與海外分行獲利回升下，今年累計1至8月底獲利回升至2,444.7億元，還是締造了史上同期次高紀錄。

銀行局副局長林志吉表示，受到8月「現金股利發放、企業獲利佳貨款收入增加」導致存款爆增4,600億元，是放款2400餘億元的二倍，因此存放比相對比較低。其中以兆豐銀、北富銀、中信銀、華南銀行存款增加最多，北富銀是因為關係企業富邦人壽轉投資股利入帳，而中信銀是因為大戶、企業與政府資金回存較多，兆豐銀則有壽險、企業與政府都有存款明顯增加的情況。

國銀存放比從2018年起就逐年降低，史上新低是出現在2020年底，降至70.24％，而今年8月底又進一步降低至70.12％，主要是存款速度增加比放款快。

銀行局也公布，截至2021年8月底今年累計稅前盈餘達2,444.7億，較去年同期成長8.8%，僅次於2019年同期的2,595.2億元，創下史上第二高紀錄，也比7月獲利還要高一些。顯示今年雖仍有國內疫情擴散，但前八月獲利表現已顯著改善。

林志吉說，國銀前八月獲利貢獻還要還是來自國內總分行約三之二，金額占了1,596億元，並維持17.6%的年成長率，不過要留意的是投資淨收益較去年同期少了121億元。在獲利結構方面，海外分行的成長率最高、國際金融分行OBU與大陸地區分行則還陷衰退窘境。

林志吉進一步分析，海外分支機構前8月獲利204億元，較去年同期成長42.5％，單月獲利28.1億元，更較去年同期增加二倍，主要是去年提列呆帳費用比較高、基期較低。

至於國際金融分行OBU前八月獲利較去年減少82.5億元主要是放款減少，利息收益減少。林志吉說，放款減少將近1,500億元，主要是海外經濟活動還沒有完全的復甦，利息收益則減少約73億元。

大陸地區分行則因提較高呆帳費用，利息、投資淨收益縮減，獲利較去年同期減少17.3億元，年減44%，衰退最嚴重。是否受大陸經濟下滑衝擊？林吉吉說，其中獲利減少主要因為三大因素，利息跟投資淨收益各減少約3.6與7億元，呆帳費用與準備增加5億元所致。

兆豐銀 金管會

延伸閱讀

五倍券綁定文宣有誤導之嫌 5銀行被金管會要求調整

交友軟體陌生男謊稱在韓國當練習生 女陷愛河險匯60萬

獨／「天橋上」女配「蓋媽」遇中年危機 睡1年花光存款

「再課一次就好」管不住自己 年薪百萬IT男沉迷手遊存款全沒了

相關新聞

防保險業涉經營權之爭 金管會推東元條款

防東元事件重演，金管會今天公布相關管理辦法修正草案，要求保險業落實投後管理，應檢視所投資的創投及私募股權基金，對其直接和...

中信銀攜手和泰發購車神卡 看好五倍券帶動刷卡消費

中信銀今宣布與和泰集團合作發行聯名卡，成為國內首張不限金額購車的信用卡。中信銀也表示，振興五倍券的帶動下，預估第4季刷卡...

五倍券綁定文宣有誤導之嫌 5銀行被金管會要求調整

各家銀行搶數位五倍券商機，紛紛推出各項回饋，部分銀行在廣告文宣上主打「回饋5000」、「100%回饋」，讓民眾誤以為是拿...

股匯脫鉤新台幣貶4.6分 收27.866元連三貶

股匯脫鉤，台股今（30）日收盤上漲，新台幣兌美元匯率終場仍貶值4.6分，以27.866元作收，連三貶，台北外匯經紀公司成...

何時才「買得起」房？ 楊金龍：僅透過不動產信用管制難

中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院財政委員會業務報告，立委林德福詢問，不動產信用管制措施，可不可以讓房價回到一般人都買得起的...

政府打房可讓房價回到過去？ 楊金龍：目標太難

立法院財政委員會今天邀請中央銀行總裁楊金龍率所屬單位主管列席業務報告並備質詢。針對興富發總裁鄭欽天「房市愈打愈旺」的說法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。