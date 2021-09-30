五倍券綁定文宣有誤導之嫌 5銀行被金管會要求調整

各家銀行搶數位五倍券商機，紛紛推出各項回饋，部分銀行在廣告文宣上主打「回饋5000」、「100%回饋」，讓民眾誤以為是拿完政府回饋的5000元，還可以拿到銀行回饋的5000元，但其實銀行指的僅是政府回饋的5000元。金管會銀行局經查有5家銀行有相關情況，要求5銀行官網調整文宣，同時今也發函要求各銀行須妥適處理類似客訴。

五倍券數位綁定22日開始後，金管會近期接到許多有關五倍券銀行綁定的陳情案。銀行局本周著手進行調查，發現有5家銀行出現五倍券綁定文宣上，出現恐讓民眾誤解的情況。

銀行局副局長林志吉表示，經過了解之後，5家銀行說，官網上的文字是引用經濟部振興五倍券官網上的內容，沒有要為了提高數位綁定做不當招攬或行銷的意圖。但銀行局認為銀行沒有向客戶說明清楚，是政府的回饋或是銀行給的回饋，因此5家銀行已在周一完成調整官網綁定數位五倍券的文宣內容，有特別說明是政府提供的5000元回饋。

林志吉也表示，今天金管會也發函給各家銀行，感謝各發卡機構配合政府政策，但文宣疏漏造成客戶誤解，必須妥適處理客戶的客訴，主動向客戶說明與道歉，未來相關文宣也必須落實事前審核，避免讓民眾誤解。

是否要開罰這5家銀行？林志吉說，已跟這5家銀行釐清相關內容，銀行也立即進行修改，不是故意要進行不當招攬，還不至於要處罰相關的5家銀行。