永續素養大調查 台灣人最關注生物多樣性喪失

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
星展銀行進行的全台第一個永續素養大調查結果出爐，平均分數達80分。 報系資料照
星展銀行進行的全台第一個永續素養大調查結果出爐，平均分數達80分。 報系資料照

星展銀行（台灣）積極倡議環境永續，並與社企流及願景工程基金會攜手推出「 甜甜圈經濟學」系列策展，發起全台第一個永續素養大調查，結果顯示台灣民眾平均分數為 80 分（滿分 105 分）。在各項永續議題中，以「生物多樣性喪失 」最受關注；調查同時也發現多數民眾仍將永續範圍侷限於生態保育，忽略永續也包含許多社會面向議題。

「甜甜圈經濟學」理論將人類發展比擬為甜甜圈，最外圈的「生態天花板」包含氣候變遷、生物多樣性喪失等環境承載極限；最內圈「社會基底盤」則指經濟發展必須顧及糧食、住房等人權基本需求，意指人類必須在兩個圈圈間取得平衡，方能達到永續發展。

參考「甜甜圈經濟學」理論，星展銀行（台灣）、社企流與願景工程基金會針對一般大眾進行「永續素養大調查」，從21 個永續議題面向出發，向下各發展五道題目，滿分總計105分。調查共吸引 7,732名民眾參與，平均分數為80分，顯示台灣民眾具備良好的永續認知且願意採取行動，但仍有進步空間。

星展銀行總經理林鑫川表示，星展將永續列為集團核心策略，並明訂「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」與「創造社會影響力」三大發展重心，除了將永續精神與金融核心產品與服務結合，對內也鼓勵同仁響應永續。本次永續素養大調查，星展銀行便號召逾500 名同仁參與填答，期望能深化企業的永續文化，發揮正面影響力。

星展銀行企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有指出，星展在對內推動永續的同時，亦致力串聯企業資源、邀請客戶共同打造企業永續生態圈。本次永續素養大調查，即邀請了企業客戶包含友達光電（2409）、中租迪和、美德醫療、信義房屋（9940）、台灣水泥（1101）、大聯大控股（3702）、文曄科技（3036），以及社會企業茶籽堂共同參與，並有上千位企業員工完成填答，調查結果也將作為企業實踐永續的參考。

「永續素養大調查」於8月9日推出，截至9月27日共吸引 7,732名民眾參與，填答者平均年齡為34.1歲，並以21-45歲的青壯世代（72.4%）為大宗。

在民眾認知方面，62.48%的填答者對21個永續議題具備基本認知。而在認知程度上，民眾對「生物多樣性喪失」（95.36%）、「淡水消耗」（92.51%）和「化學污染」（90.45%）認知度最高；而對「水」（23.81%）、「海洋酸化」（ 27.64%）、「性別平等」（41.22%）議題認知比例最低。

這樣的結果，顯示台灣民眾雖然大多都認識和認同永續，但仍普遍將永續與環保劃上等號，忽略永續不只是友善環境，還包括如何在科技不斷進步下發展健全的人際網絡、在社會快速變遷下確保平權與正義等面向。

不同世代關注的永續議題有所不同，25歲以下的年輕世代最關注的議題為「人際網絡」（96.81% ），40歲以上的世代則最重視「淡水消耗」（94.41%）。顯示網路時代下，年輕人除了了解網路使用安全的問題，也對網路內容判斷有較高的掌握度；40歲以上世代，則更在意淡水供給問題，且更願意採取降低日常用水可能產出汙染的行動，以保護水資源。

星展銀行與社企流及願景工程基金會將於10月2日舉辦永續論壇，進一步剖析調查結果，並邀請海內外致力展現永續精神的知名公眾人物，包括行政院政務委員唐鳳、金曲獎歌手舒米恩與加拿大青年永續運動家 Tesicca Truong等，共同分享最新永續趨勢，並探討如何在日常生活與工作中創造更多永續的契機與可能。

星展銀行 生態保育

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