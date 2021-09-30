世界河川日 富邦人壽號召3萬員工對抗川廢

聯合國訂定每年9月第四個周日為「世界河川日」，據行政院環保署2021年統計，國內塑膠袋使用量約10.5萬噸，大量被棄置的塑膠，在環境中流竄，河川是大海的源頭，也是人類文明的發源地，守護河川是捍衛水資源、家園的第一道防線！富邦人壽號召3萬同仁成綠色永續戰士，響應「世界河川日」全民一起為河川而戰。

透過2020年荒野保護協會「淡水河河川廢棄物快篩調查」顯示，川廢有90%為塑膠一次性製品，且川廢組成與海廢相似，證實這些大量廢棄物從河川，逐步流入到海洋，造成嚴重污染。富邦人壽說，近日台版大河劇《斯卡羅》熱播，除了道出歷史「羅妹號事件」，也顯示出台灣自古與河流緊密的生活模式，然隨著人類歷史的推進，便利的生活使人們逐漸與河、與海疏離，曾經的「福爾摩沙」也染上了「文明病」，大地的血管河川被各式的廢棄物阻塞，自上游大型的家具、工廠廢棄物，到中下游成堆的家庭垃圾、塑膠寶特瓶等，河川保育成為環境永續刻不容緩的議題之一。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽長期關注水資源議題，積極落實聯合國永續發展目標（SDGs）第6項「讓人人享有乾淨、可負擔的水資源、第14項「保育及永續利用海洋與海洋資源」之願景，率先全台企業支持荒野保護協會「河川廢棄物快篩調查」，推廣河川保育理念，並響應世界河川日，號召全台近3萬名同仁化身「環境友善大使」，讓每位同仁發揮綠色影響力，一起為台灣環境永續發展盡一份心。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，海廢約有80%來自河流，這兩年荒野保護協會積極推動川廢快篩調查，倡議從較前端的河流就先攔截，以達成乾淨水資源的願景，此計畫在富邦人壽的努力與拋磚引玉支持下，讓NGO及企業兩股力量發揮加乘的效益，再加上公部門三方協力，讓更多人關注河川保育的重要性。

今年富邦人壽培育出第一批守護河川的尖兵-「富邦人壽川廢快篩調查公民科學家」，前進台中烏溪進行調查，公民科學家們穿戴防曬裝備、頂著日曬高溫，以步行或騎乘腳踏車的方式，穿梭在河岸邊及出海口。富邦人壽中辰通訊處經理董福志表示，川廢快篩調查跟以往的志工經驗有很大的不同，實際走入河川，才看到教科書及新聞報導沒有的景象，我們把調查過程拍攝成VLOG，也獲得不錯的迴響，朋友、客戶都喊著+1，讓更多人知道川廢議題。

歷時近五個月的實地調查，河川保育行動仍不停歇，接下來將進行縝密的分析統整，富邦人壽與荒野保護協會預計於今年底發布全台第二份「台中烏溪川廢快篩調查報告」，調查結果除了可以提供政府相關單位參考，更有效分配河川清理資源、做為未來河川整治之重要依據，亦可提供環保團體舉辦淨溪河段選擇參考，以發揮淨溪活動最大效益，成為河川保育的強力後盾。