何時才「買得起」房？ 楊金龍：僅透過不動產信用管制難

中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院財政委員會業務報告，立委林德福詢問，不動產信用管制措施，可不可以讓房價回到一般人都買得起的價位？楊金龍坦言，「這目標太難了，一直以來都無法達到。」房市政策應該從需求面、供給面及制度面三管齊下，如社會住宅、租賃安排等政策，協助弱勢族群也能有屋住。

立委曾銘宗問台灣房價走勢，央行的選擇性信用管制如何因應，會不會有更強措施？楊金龍表示，建築業、建商對房價趨勢向上蠻樂觀，在漲幅方面，主要是因為以前南部房價較低，所以漲幅相對高。政府健全房市措施中，央行政策的目的在維持金融穩定，並希望資源不要過度集中在房地產，目前看來成效良好。至於高房價的問題，要從需求、供給、制度面來共同執行，對壓抑房價會比較有效果。

曾銘宗追問楊金龍是否贊成課囤房稅？楊金龍表示，稅跟選擇性信用管制共同推動效果更好。

林德福也質疑央行信用管制有沒有辦法控制房價、壓不下炒房，連建商也說愈打房房市愈好？楊金龍再度重申，信用管制主要是為了維持金融穩定，不希望房價硬著陸，從此面向來看，信用管制有成效，目前金融蠻穩定。

楊金龍表示，央行接連推出三波信用管制措施，不是因為效果不彰，而是採用逐步微調的方式，不能讓房地產硬著陸，要軟著陸。建築業者會希望房價愈高愈好，但所謂打房愈打房市愈好、房價欲高，有點是種行銷策略。

楊金龍說，一直以來不動產信用管制都無法讓房價可以買得起，房價要從需求、供給及制度面來著手，例如全球主要都會都有社會住宅、租賃宅的安排。房地合一稅2.0、實價登錄2.0等政府健全房市政策七月才實施，不動產信用管制推出的時間也仍短，要施行一段時間再觀察政策是否有效。

立委郭國文指出，房價問題可能是剛性需求、物價成本等造成的結果，但央行說物價穩定，信用管制也遏止投機，為何房價不降反升？低利是否才是高房價的元兇？第三波管制限縮特定地區第二戶貸款不得有寬限期，是否央行預期明年利率會走高？

楊金龍說，信用管制的目的是為了維持金融穩定，跟房價是間接的關係。房價上漲有其原因，營建業的成本是其中之一。先進經濟體明年底有可能貨幣政策會退場，台灣也會受到影響，因此這一次選擇性信用管制的重點就是要提醒未來風險，購屋者要注意財務槓桿。