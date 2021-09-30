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大陸限電因為要推碳中和？ 楊金龍：2原因

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
江蘇、浙江、廣東、遼寧等多省政府開始針對鋼鐵、化工、水泥、冶金、紡織等領域的高耗能、高排放企業，執行「開三停四」、「開二停五」，甚至一次停工十天的調控方案。新華社
江蘇、浙江、廣東、遼寧等多省政府開始針對鋼鐵、化工、水泥、冶金、紡織等領域的高耗能、高排放企業，執行「開三停四」、「開二停五」，甚至一次停工十天的調控方案。新華社

央行總裁楊金龍今天赴立法院財委會進行業務報告。立委林德福問，大陸能耗雙控、無預警限電是黑天鵝或灰犀牛，對台灣的影響為何，是因為要推碳中和？楊金龍表示，煤、天然氣的價格愈來愈貴，但中澳關係惡化不向澳洲買，加上中國疫情解封後工廠生產復工，需求增加，供給無法符合；台灣可能因此有轉單效應，央行會密切注意對金融市場的影響。

立委吳秉叡提醒，中國大陸地雷不斷，今年就有海南、華融、恒大、榮創等事件，政策太猛還一棒打死，補教業、電玩、阿里、騰訊、滴滴出行等產業或企業都受影響，違反自由世界的邏輯，股東都受害；香港也跟以前不同了，愈來愈中國化，要想出因應對策。

楊金龍表示，人民幣近期還是持續升值，但很多機構預測中國大陸有經濟成長率下調的趨勢，台灣是在中國隔壁，要密切注意中國經濟後續發展，尤其是對金融的影響。

立委賴士葆說，有機構預測恒大危機和能耗雙控會影響中國大陸經濟成長率GDP約2％。楊金龍說，有些機構覺得影響小，有些說影響大，預測是參考，但這個事件值得關注。

楊金龍表示，今年全球經濟可望強勁成長，但前景仍面臨三大下行風險，即疫苗接種不均及變種病毒影響擴大、若干先進經濟體央行面臨寬鬆貨幣政策逐步退場壓力、氣候變遷帶來災害與地緣政治衝突升溫。

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