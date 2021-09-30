房市愈打愈旺？ 楊金龍：部分有道理 部分是行銷策略
針對興富發集團（2542）總裁鄭欽天日前一席「房市愈打愈旺」的說法，中央銀行總裁楊金龍今（30）日回應：「我不敢否定他的看法，有部分有道理，但某部分也是一種行銷策略。」
國內高房價問題引發關注，楊金龍今日赴立法院進行業務報告，立委林德福詢問，興富發集團總裁鄭欽天日前表示，「政策愈是打房、代表房市未來會更好」，楊總裁的看法為何？
楊金龍回應，「他有他的看法，建築業希望 ，房價越高對他們越好，我不敢否定他的看法，但那也是一種行銷策略。」
林德福詢問，政府一系列打炒房措施，能否讓房價回到一般人買得起的價位？楊金龍回應：「這目標太難，一直以來都無法達到。」
楊金龍強調，要健全房市，要針對需求面、供給面、制度面多管齊下，所以全球主要都會區，需要社會住宅、租賃等安排，讓弱者有房子可以住。
對於央行在一年內三度加碼房市管制，是否代表無法有效壓抑炒房風氣？楊金龍表示，央行信用管制不會一次大砍下去，而是逐步微調，因為房地產不能「硬著陸」、必須讓它「軟著陸」，所以會採取一波一波的微調，就是希望房價能慢慢持穩，不要突然上去、又突然下來。
至於立委曾銘宗詢問未來房價走勢，楊金龍表示，建築業、建商對房價上漲滿樂觀的，南部地區因基期較低，漲幅就比較高一些。
楊金龍強調，央行近來三度加碼房市管制，主要是為了金融穩定目標，希望資源不要過度集中在房地產上，就金融穩定這一塊，央行的成效算是很良好。
至於如何改善高房價問題，楊金龍表示，必須從需求面、供給面、制度面三個面向共同來執行，對壓抑房價才會比較有效果。
曾銘宗追問，總裁是否贊成囤房稅，楊金龍表示，自己曾表達過央行立場，稅跟選擇性信用管制共同推動，效果會很好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言