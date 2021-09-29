台股崩跌、新台幣卻淡定只貶3.5分 匯銀主管詳盡分析

熱錢今（29）日在台上演大逃殺戲碼，大賣台股後匯出逾10億美元，但出口商瘋狂拋匯，成為撐住新台幣匯率的要角，匯價終場僅貶值3.5分，收27.82元，連兩貶並為一個月新低。因出口商與外資熱烈「對作」，匯市爆出22.645億美元的成交巨量。

匯銀主管分析，外資連兩日來大舉出走，估計累計匯出規模逾15億美元，但即使外資今日大舉殺出，新台幣匯率卻只有貶值3.5分、反應相對「淡定」，主要是出口商賣壓出籠，與熱錢上演「我丟你撿」，使新台幣匯率貶勢受到壓抑。

匯銀主管指出，美國公債殖利率大幅彈升，激勵國際美元走強，在避險風險升溫下，外資大舉拋售台股後撤出，使股價指數重挫，新台幣匯率也跟著走貶。

匯銀主管說，匯市今有多股交投力道，站在美元買方的，除外資匯出為主力外，就連投信海外ETF投資款也沒缺席；眼見新台幣匯率貶至27.8字頭價位，出口商一湧而上、瘋狂拋匯，進而導致匯市成交量明顯放大，連兩天創下逾20億美元的成交大量。

觀察新台幣海外無本金遠期外匯（NDF）市場，1個月期目標價由27.72元下挫至27.75元，顯示海外法人預期，新台幣匯率短期內易貶難升。匯銀主管說，估計短期內，新台幣有機會偏貶一些，但因出口商賣壓仍重，能否重返28元大關，尚待觀察。

對於台北股匯今天雙雙下挫，匯銀主管說，主要是前一日美股大跌、中國大陸限電問題，以及美國債務上限危機等利空發酵，此外，美國聯準會將於11月啟動縮減購債計畫，也激勵美元身價大幅走揚、美債殖利率連袂彈升。

央行統計顯示，美元指數今日上漲0.3%，主要亞幣裡僅韓元一枝獨秀、升值0.22%，新台幣、人民幣、日圓與星元全數對美元貶值。

其中，新台幣貶值0.13%，貶幅落後人民幣的0.14%以及星元的0.15%，日圓則是微幅貶值0.04%。