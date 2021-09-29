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前7月外幣投資型保單賣近1,692億元 賺贏去年全年

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
受惠新台幣升值與投資市場熱絡，今（2021）年美元投資型保單大賣。（本報系資料庫）
受惠新台幣升值與投資市場熱絡，今（2021）年美元投資型保單大賣。（本報系資料庫）

受惠新台幣升值與投資市場熱絡，今年美元投資型保單大賣，據金管會最新統計資料出爐，外幣投資型保單光前七月保費收入將近1,692億元，年增130%，而且已經一舉超越2020年全年銷售業績。

受到新台幣回貶及美股急殺影響，美元投資型保單6月買氣急凍，一度單月銷售剩下6.1億美元，創下去年10月以來的新低紀錄，但7月美股表現較6月來得好，因此儘管7月新台幣依舊貶值，但美元投資型保單買氣稍見回籠，單月保費收入又來到8.75億美元，以新台幣兌美元27.82元折算，單月新契約保費收入折合新台幣約243億元左右，沒有再創低紀錄。新台幣6、7月連續二個月對美元都呈現貶值，買美元保單的成本上升，同樣會影響到保戶買進意願，不過8月新台幣又見升值情況下，預料美元投資型保單買氣仍有機會保持一定熱度。

金管會公布最新數字，壽險業截至7月底止，外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣3,387.61億元，其中投資型保險折合約新臺幣1,691.97億元、傳統型保險1,695.64億元，占比一半一半。

因死亡門檻新制上路，加上股市熱絡，各家壽險公司今年主打投資型保單，從單月角度來看，外幣投資型保單銷售253.27億元，已連續二個月超越傳統型的220.05億元。而且累計前七月保費收入已正式超越去年全年的1543億元水準。

外幣保單中又以美元保單占最大宗，據保險局統計，今年截至7月底止，美元投資型保單累計銷售金額約58.69億美元，年增163%，相較於美元傳統型年減24%，表現搶眼。美元傳統型前五月業績只衰退1%，加計6、7月後就衰退幅度急速擴大至，顯示新台幣貶值對美元保單銷售買氣帶來影響甚大。

此外，在澳幣與人民幣保單方面，7月僅新增0.19億元澳幣及增加0.3億人民幣，人民幣首度轉為正成長，澳幣銷售有六成八都是投資型，而人民幣投資型更占高達93.7%。

金管會表示，保險業銷售外幣保單時應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利業務穩健經營及維護消費者權益。

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