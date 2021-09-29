國壽罕見澄清陸港投資風險低 未實現利益仍近120億元

台股今日跳空重挫325點至1萬6855點，國泰金（2882）股價也下跌1.69%，針對金管會主委黃天牧昨日在立院表示 ，未來要特別重視大陸投資風險管理，國泰金甚至被立委點名在中國大陸投資部位多，今日國壽罕見以發布新聞稿方式對外界澄清，難得對市場信心喊話，表示公司截至最新公司陸港澳整體未實現利益仍近120億台幣，強調公司已提前因應風險，帳上部位資產品質良好且處獲利狀態，後續仍將密切監控以防範風險。

國壽今日發布新聞稿重點，包括旗下不僅股票與公司債沒有恒大相關曝險，就算事件產生外溢效果，以公司強健資本整體風險偏低。此外國壽也強調，陸港澳地產相關曝險僅占總投資資產0.2%，比例甚微，且對騰訊及阿里巴巴投資組合比例不高，總曝險占公司整體投資資產僅0.6%，截至最新公司陸港澳整體未實現利益仍近120億台幣。

針對大陸地產龍頭恒大風暴、大陸「共同富裕」政策下的投資風險等，黃天牧昨日指出，這對在大陸有投資的金融機構來說都是「嚴重的訊號」，未來在風險管理上要特別重視。

而國泰人壽今日傍晚發布新聞稿表示，近期全球多空干擾因素較多，國際央行亦普遍將逐漸收緊貨幣寬鬆措施，造成金融市場波動上升，並帶動債市利率反彈；而恆大風暴延燒，外界擔憂其連鎖效應恐引發更廣泛的投資風險，面對此情勢發展因此作出二大聲明回應。

聲明一是強調利率趨升有利壽險公司中長期展望。國泰人壽發言人兼執行副總林昭廷表示，國際利率趨升對國壽中長期財務表現，有四大助益。包括一、穩定收益率提升，二、改善利差水平並有利股價評價回升；三是對接軌IFRS 17及ICS具正向助益，四是國壽資本強健有利提供波動緩衝及布局。

國壽強調，今年國壽國際債平均佈建收益率超過3.5%，較去年提升0.3個百分點。另考慮今年避險成本有望較去年下降0.2~0.25個百分點，並持穩於1.0%~1.5%水準，預估2021年避險後穩定收益可由2020年2.1%回升至2.2~2.3%。此外國壽資本水準強健，上半年資本適足率RBC達371%，淨值比亦達10.6%，顯著超越同業平均水平，為投資操作提供良好之財務韌性及緩衝，有助因應金融市場波動，並有利伺機掌握市場契機，開創未來獲利空間。

另外針對中國大陸、香港等投資部份，國壽也發布五點聲明，一是強調旗下無論股票及公司債部位均無恆大曝險。至於考慮恆大事件外溢效果，以公司強健資本整體風險也偏低。

此外，在不動產相關曝險方面，截至8月底止，國壽陸港澳地產相關曝險僅占總投資資產0.2%，比例甚微，而處於先前監管風暴核心之相關產業 亦僅占總投資資產0.8%，比例亦不高，若連鎖效應進一步擴及中國大陸銀行業，因本公司曝險主要集中於中國大陸中央政府高持股之大型國有銀行，相對於國壽資本水準處於歷史高位，潛在財務風險偏低。

三是至於針對騰訊與阿里巴巴投資，國壽也說占投資組合比例不高。國壽表示，截至8月底，本公司騰訊及阿里巴巴總曝險占公司整體投資資產僅0.6%，其中近90%屬債券部位，股票水位則已有所調降。考量騰訊與阿里巴巴獲利能力及現金流量均屬穩健，且槓桿程度(Debt/EBITDA分別為1.10x及0.88x)不高，國際信用評級均達A1/A+，整體債信品質良好。

四是陸港澳部位以債券為主且整體債信良好，而中國大陸四大行恆大曝險甚微。截至8月底止，國泰人壽陸港澳投資曝險合計未達總資產6%，其中90%為債券部位(含固定收益特別股，約占總投資資產5.3%)。所持有之債券國際信用評等均屬投資等級，A級以上占84%，若加計BBB1/BBB+級者，合計占率更達98%以上，信用品質強健。同時前10大部位中，第一大為中國大陸國債，占陸港澳債券部位近20%；其餘前10大發行人多為中國大陸中央政府持股逾60%之大型龍頭企業及金融機構，政府之支持度高。

同時國壽對中國大陸四大銀行（中、農、工、建）之總曝險為台幣530億元，近90%為債券部位，目前帳上仍存在未實現利益。中國大陸四大行對恆大直接曝險比率甚微，而對恆大曝險較多者均為民營銀行，目前本公司並無相關民營銀行之債券部位。

最後聲明五是，公司已提前因應風險，帳上部位資產品質良好且處獲利狀態，後續仍將密切監控以防範風險。

國壽強調，向來密切監控宏觀環境及市場情勢之變化，機動調整投資組合、嚴格管理投資風險，並即時作出必要之因應。近期中國大陸相關問題實已發酵相當時間，公司已提前因應，目前整體資產品質良好，儘管近期市場價格波動上升，但截至最新公司陸港澳整體未實現利益仍近120億台幣。外部機構研究多研判恆大事件尚不致釀成金融體系全面性的系統風險，現階段並無被迫大量減碼之需求，惟亦將持續關注後續發展，以防範風險並維持穩健投資績效。