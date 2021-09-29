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康健人壽推樂活長青定期險 特定傷病享雙重保障

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
康健人壽推出專為銀髮族設計的「樂活長青」定期保險，讓保戶輕鬆邁向超高齡社會。圖／康健人壽提供
康健人壽推出專為銀髮族設計的「樂活長青」定期保險，讓保戶輕鬆邁向超高齡社會。圖／康健人壽提供

國家發展委員會報告中預估，2025年台灣每五人將會有一位是65歲以上老人，顯示台灣正快速步入超高齡化社會，而根據國家衛生研究院與衛生福利部國民健康署的調查資料顯示，65歲以上老人有近85%罹患一項以上的慢性疾病，想要輕鬆無憂地迎接人生下半場，提早將風險轉嫁是不可少的。

長期關注國人身心靈健康的康健人壽推出專為銀髮族設計的「樂活長青」定期保險，罹患特定傷病除了可獲得整筆給付的特定傷病保險金外，更可領到長達120個月的生活照護保險金。如因意外導致重大失能，再另提供長達120個月的長期照顧補助，補強醫療照護財務缺口，讓家人生活無虞。

「樂活長青」定期保險是專為銀髮族設計的專屬特定傷病保障，投保年齡最高可至80歲。

以68歲男性投保為例，繳費十年保障十年，保額100萬元，年繳保險費2萬4，200元，如投保第三年起罹患嚴重阿茲默氏症可獲特定傷病保險金100萬元以及每月1萬元生活照護保險金，保證領取120個月，補強看護保障缺口。

如因意外導致第一至六級失能，也提供每月1萬元、長達120個月的長期照顧補助。特定傷病則包括老年常見退化性疾病，如嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症等八項疾病。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，人口老化對台灣社會的影響牽涉層面甚廣，也為社會帶來諸多嚴峻挑戰，而其中醫療照護的相關花費將成為許多家庭的財務重擔，尤其當家中長者罹患慢性疾病，長期臥病或失能的照護費用往往將家人壓得喘不過氣，透過完善的保險規劃來轉嫁風險已是不可或缺的一環。

康健人壽長期以來關注超高齡化社會所衍伸出的問題，透過與產官學界攜手合作，為銀髮族建構更健康無憂的高齡環境，提供符合需求的高齡化保險商品以協助更多家庭補足財務缺口，讓銀髮族在無憂地迎接人生下半場的同時，家人也都可以擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

保險金 銀髮族 康健人壽

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