安聯投信：三重Alpha 找到永續投資甜蜜點

近年來永續投資浪潮在財務目標、趨勢掌握，以及市場對於永續相關主題式投資等的三重Alpha加速推動下，不但快速壯大全球永續資產規模，經濟轉型過程中所帶來的潛在投資機會，更有望成為全球下一波長期成長趨勢。

安聯投信表示，後疫情時代，全球永續概念興起，不但躍升為投資決策主流，隨著國際和國內對於永續、ESG基金的新規也陸續上路，資產管理業也紛紛投入參與氣候改善策略的行列，希望以投資力來實踐永續，發揮綠色影響力。

安聯環球投資研究表示，全球永續投資資產規模逐年成長，從2012年的13.28兆美元成長至2020年35.3兆美元，成長幅度達165.8%。另一方面，伴隨永續抬頭、更具焦的聯合國永續發展目標(SDGs)，則是另一逐年壯大成型的新興投資主題。

安聯投信表示，聯合國於2015年宣布「2030永續發展目標」，包含消除貧窮、減緩氣候變遷、促進性別平權等17項 目標，指引全球共同努力、邁向永續。許多圍繞SDGs的投資策略相繼推出，希望借助投資影響力，將資金導向成長型企業，解決全球急迫問題。例如，藉由SDGs策略引導資金投向新技術推動創新，對經濟價值鏈產生影響；更可針對具體目標採取特定策略，像是解決清潔飲水需求或限制碳排放。

不只是國際機構的倡議力量，安聯環球投資研究發現，投資人觀念也從根本出現轉變。即使受到疫情衝擊，投資人仍持續加大配置永續投資策略的力道，這股成長動能絕非曇花一現。根據PwC預測，在最樂觀情況下，環境、社會與治理(ESG)基金在歐洲共同基金市場資產管理規模占比有望在2025年超過50%；換算下來，從2019年到2025年這段期間，ESG基金市值規模有望以28.8%年複合增長率持續成長。

安聯投信說，SDGs 帶動未來投資的趨勢與機會。例如，氣候變遷解決方案的投資到2025年每年將增加一倍到2兆美元，聚焦清潔能源、生物燃料和交通電氣化系統；乾淨空氣部分，再生能源市場總投資市值預計至2040年將逾11兆美元；乾淨地球方面，永續包裝耗材市場規模從2017年2,338億美元，至2023年將成長至3,420億美元，複合年成長率近6.5%。

另外，在乾淨水資源方面，全球民間企業加速投資解決水資源短缺壓力和潔淨水供應不足問題，潛力市場預計將從2017年的413億美元成長到2023年的近614億美元，近年複合成長率為6.4%。

從趨勢來看，安聯環球投資也觀察發現，近年來，市場資金更青睞於有為永續未來提供解決方案的企業、或是因為有積極作為改善環境和社會而表現優於市場、長期財務業績表現因而獲利的企業。

從產品規劃方向來看，安聯投信領先永續潮流，境內境外、股票、債券或多重資產型都有相關產品。例如在境外基金方面，早在2018年初就引進安聯綠色債券基金，不但為台灣首檔綠色債券基金，也是市面上少數符合SDGs投資、永續金融揭露規範(SFDR)第9條的基金。

另外，以今年第3季引進的安聯全球高成長股票、安聯SRI永續策略信用債券等基金為例，其投資方針也都有對應歐盟3月推出永續金融揭露規範(SFDR)第8條，明確將永續因子和氣候參與改善成效策略納入，並運用ESG評估，主動排除負面產業與評分不佳的公司。安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen表示，2020年可謂是永續投資起飛的元年。在此之前，多年來資產管理業想設法證明永續投資策略的績效表現，而歷經2020年乃至於今日，投資人已開始體認到永續投資策略的價值與必要性，大量資金流入永續投資策略相關的基金便是最好的證明。