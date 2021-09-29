竹縣攜ViewSonic創建複合教學基地 促城鄉教育資源均衡

因應新冠疫情影響，新竹縣和ViewSonic合作，辦理六場初階線上研習課程，正式啟動線上與實體複合教學計畫，為縣內200多位教師完成複合教學認證培訓課程。此外，為落實此一計畫在新埔國中與東興國小建置複合教學培訓基地，培訓基地於9月29日正式啟動，當日並進行種子教師進階實體研習課程。

未來兩座基地將持續辦理導入大屏及數位互動科技之研習，致力提升縣內教師數位教學能力，透過跨校交流，將數位教學推廣到偏鄉郊區與都市地區學校，促進城鄉教育資源均衡發展。

新竹縣長楊文科表示，疫情對教學模式帶來巨大的影響，也讓城鄉教育資源均衡議題浮上檯面。感謝ViewSonic提供複合教學的資訊設備與教師研習，並分別捐贈新埔國中86吋智慧互動電子白板三片與東興國小86吋智慧互動電子白板兩片，讓新竹縣在偏鄉郊區與都市地區學校的數位教育上，能夠更均衡地發展。

ViewSonic台灣區總經理黃金得表示，ViewSonic自今年8月啟動『全台線上及實體複合教學升級』計畫後，積極與各縣市政府教育局處協同提升教師數位教學能力，截至九月中已完成超過100場研習、培訓1500位認證教師，目標協助全台20萬位老師輕鬆迎戰教學新常態。

ViewSonic攜手新竹縣提前部署，全面推廣複合式教學，協助教師們克服實體、遠距多元化的教學挑戰。科技輔助教師教學翻轉，E化導入學生自主學習，台灣過去擁有實體教育的優勢，現在正擁抱複合式教學與世界同步，讓學生學習不間斷，學習效果不打折。