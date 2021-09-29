高收益債連10周淨流入 可留意高息收ETF

9月美股創高後遭逢亂流，在聯準會（Fed）縮減購債、美國政府債務違約、中國恆大集團破產危機等諸多不確定性因素衝擊下，投資人居高思危，風險趨避情緒升溫，資金湧入全球債券型基金，配息率較高的高收益債券基金也成為「領息族」趨之若鶩的債券標的，上周資金淨流入金額達7.5億美元，已連續10周吸金。

根據CMoney統計，觀察今年以來（截至9月28日）債券型ETF的報酬表現，前十名中僅有一檔高收益債ETF，國泰1-5Y高收債ETF（00727B），近1年平均年化配息率更是拔得頭籌，高達4.9%，而其季季配息的機制，更滿足了投資人「存基金、領配息」的長期穩定現金流需求。

國泰1-5Y高收債ETF基金經理人林盈華分析，美國高收益債今年以來違約率大幅下滑，過去12個月違約率下滑至1.63%，遠低於去年的6.8%，顯示在經濟景氣穩定成長的有利背景下，發債企業信用結構強健，而市場更是預期今年底前違約率將進一步下降至0.65%。

歷史經驗表明，統計近25年以來，只要美國高收益債違約率低於2%，當年度高收益債指數正報酬率機率就高達逾9成，平均報酬率更超過8%，顯示還有落後補漲空間可以期待。根據摩根證券最新預估，美國高收益債券明年違約率仍將低於2%，僅1.25%，為近十年以來的次低，顯示今明兩年高收益債券前景無虞。

林盈華提醒，目前全球股市面臨逢高可能回檔修正的風險越來越大，恆大債務危機炸彈也尚未安全拆除，加上Fed縮減購債、升息不確定性及美國政府債務違約疑慮等干擾因素繁多，未來股市必然加劇震盪，建議可適度在投資組合中納入債券資產。

尤其以在經濟景氣穩定成長階段下，違約率大降、安全性無虞的高收益債ETF，還能安心領取約5%的較高年化配息率，同時兼顧資本利得，對追求高殖利率、價格波動小的存股族來說，是補全投資組合所不可或缺的標配。