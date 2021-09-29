出口亮眼、投資大增 元大寶華大幅上修今年經濟成長率

元大寶華綜合經濟研究院今天公布最新經濟預測，雖然全球處於失衡式擴張，台灣產業復甦樣態也呈現分歧，內外需嚴重失衡問題，但出口表現亮麗，民間投資強勁，在高基期效應及先進製程晶圓領先優勢下，成長動能可期，加上疫情有望趨緩，有助民間消費回揚，因此將今年經濟成長率預測從4.40％上修至6.00％。

元大寶華指出，國際經濟機構大多看好2021年全球經濟成長，但當前全球景氣榮景「僅是復甦」，各國總體經濟與產業復甦均呈現明顯的分歧現象，加以國際間的疫苗覆蓋率落差，疫情受控程度有別，使全球經濟表現看似良好，卻是處於「失衡式擴張」狀態。也就是歐美景氣隨著疫苗施打普及，經濟解封，亞洲則因下半年疫情轉熾而受損，尤以中國大陸經濟成長預測較前一年下滑最受關注，其他供給短缺問題惡化，加劇供應鏈危機；以及Delta變種病毒使疫情復燃，造成東南亞等全球重要生產基地的製造業難以正常運作，勢必加重全球供不應求問題，都為全球經濟前景帶來陰影。

國內經濟方面，元大寶華分析，就民間消費而言，5月本土疫情再起後，全國三級警戒及民眾自發性減少外出消費，重創受雇人數眾多的零售、餐飲等服務業，迄今疫情仍然反覆，致警戒措施難以大幅放寬，零售銷售依舊低迷。雖然政府推出激勵措施，有助提振消費，但綜合考量下，今年民間消費成長率預測從3月的3.73％下修至1.09％，並預測第 3、4 季成長率分別為-0.60％、3.00％。

就民間投資而言，出口、外銷訂單、工業生產成長快速，製造業 PMI強勁擴張，加上近年半導體需求強勁，廠商相應加大相關產能，今年民間投資成長率預測可望達到11.90％，並預測第3、4季成長率分別為8.14％、8.47％。因此整體而言，雖然台灣受制於成長動能不若先前、非製造業表現不穩、產業復甦樣態分歧及內外需嚴重失衡問題，但出口表現亮麗，製造業穩健擴張，民間投資強勁，今年輸出、民間投資表現可望持穩，上修今年經濟成長率至6.00％

元大寶華並預測第3、4季成長率分別為 4.00％、3.80％；2022年經濟成長率為 3.20％，預測各季成長率分別為 1.81％、3.62％、3.60％、3.70％。

至於消費者物價指數（CPI）方面，元大寶華分析，雖然今年以來通膨壓力不大，但近月進口物價明顯走升，助長國產內銷物價，加上極端氣候問題將牽動國際農產品價格走勢，今年6月以後，國際油價多處於每桶70美元以上，近期 LNG 價格亦劇升且預期冬季取暖用油需求將大增，恐透過替代效應令國際油價再度走揚等因素，料將使消費者物價

有走揚壓力。因此將今年消費者物價上漲率預測從3月的1.35％，上修至1.77％，預測第3、4季上漲率分別為2.16％、1.98％；預測2022年消費者物價上漲率為1.00％。