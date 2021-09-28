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保護基金族！公會研議推出風險揭露2.0加強版

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

投信投顧公會為提高國人投資基金的風險保障，研議推出基金風險揭露2.0加強版，除更新部分基金風險報酬等級，並強化基金須於公開說明書須加註五大風險之揭露，包括匯率、產業、信用、流動性、利率。

依公會研議結果，擬將全球型高收益債基金維持RR3等級，台股、區域型高收債基金維持RR4等級，全球能源基金調高至RR5，成為唯一被調高類別，全案尙未正式拍板。

外界對這次基金風險報酬等級調整高度關注，投信投顧公會理事長張錫表示，台灣與歐盟是全世界「唯二」針對基金做信用評級的地區，台灣RR標準是參考歐盟UCITS基金揭露「綜合風險與回報指標」（SRRI）作法，依基金過去五年淨值波動的標準差（即波動程度），由小到大區分為RR1～RR5計五個等級，RR1表示波動度最小，RR5波動度最大。

針對先前市場有聲音認為RR只看波動度變數，未考量其他變數，張錫強調，以波動度為指標的理由有三，一是判斷風險等級最簡單的指標，二是諾貝爾經濟學得獎者Harry Markowitz 的效率前緣理論也是採用波動度衡量，三是參考歐盟做法，而台灣的境外基金註冊地多數來自盧森堡、愛爾蘭，考量一致性，故採波動度當指標。

經公會研究多時，這次RR分級仍維持五級，與投資人風險承受度一致，而市場關注度較高的基金類別中，台股基金維持RR4，全球型高收益債基金維持RR3、區域型高收債基金則維持RR4。

張錫進一步說明，區域型高收益債過去五年的波動度落在RR3區間，但在嚴謹保守原則考量下，決定維持放在RR4等級。

為保障投資人權益，投信投顧公會針對基金投資風險，除原本規定揭露RR等級外，將強化規定各基金須於公開說明書中，加註說明五大風險，包括匯率、產業、信用、流動性、利率風險；例如，匯率風險即是因應部分單一貨幣波動較大的風險，例如過去爭議較大的南非幣等，讓投資人審酌個人風險承受度而後行，而利率風險則是因應全球利率環境即將由降息、低利環境步入升息環境，希望透過揭露說明，讓投資人在購買前充分了解風險。

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