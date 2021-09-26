振興五倍券加碼 百貨、專櫃拚大放送

隨著疫情趨緩，迎接振興五倍券及週年慶的商機，百貨公司與各大專櫃動作頻頻，高級寢具品牌TENDAYS配合百貨公司週年慶商品全面8折起，消費滿萬再享10%現抵，滿額最高再贈3500商品抵用券。

百貨業也是火力全開，Global Mall祭「環球鈔神券。30倍放送」，從紙本、行動支付、聯名卡通通加乘加碼回饋，預計將帶動業績成長上看兩成。

近來台灣疫情相對平穩，各大百貨週年慶也陸續開跑，許多品牌紛紛推出優惠活動，再搭上10月初「振興五倍券」即將上路，知名品牌TENDAYS特別在週年慶前主打業界高規格的「TENDAYS藝術典藏系列—克洛莉思」新品，且購買「克洛莉思」系列，再贈同款量身紓壓枕乙對+床用備長炭保潔墊乙件。

百貨商場方面，Global Mall祭出「環球鈔神券。30倍放送」，從紙本、行動支付、聯名卡通通加乘加碼回饋，不僅點數大放送達30倍，搭配滿額贈，最高回饋可達22%，同時也推出高單價3C家電5折起、餐飲美食優惠買一送一。

Global Mall「環球鈔神券。30倍放送」，10月7日至31日使用紙本振興券或是刷GMpay單日單筆滿1,000元即加贈iMall點數30倍，亦即消費滿1,000元通常為累積10點(100元累積1點)，額外再加贈300點，共可獲贈310點，同時再搭配週年慶、聯名卡回饋，iMall會員使用振興五倍券5,000元，除了可享週年慶加碼回饋全館累計消費滿3,000元送300元限量電子商品禮券、刷GMpay綁定Global Mall聯名卡不僅滿2,000送100元電子商品禮券，還能享5%刷卡金，因此使用振興五倍券5,000元消費，最高可回饋價值1,100元、回饋率上看22%，更甚於去年振興三倍券之回饋。