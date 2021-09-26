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近6.8萬人還沒領！ 1萬元孩童防疫補貼9月30日截止申請

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部今年6月15日上午10時開放上網登記領取孩童防疫補貼，逾九成七符合資格民眾已申領。圖／取自教育部臉書粉絲專頁
教育部今年6月15日上午10時開放上網登記領取孩童防疫補貼，逾九成七符合資格民眾已申領。圖／取自教育部臉書粉絲專頁

行政院今年6月15日核發1萬元孩童防疫補貼，開放國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母、監護人或實際照顧者申領，9月30日截止。教育部統計，截至9月22日已有97.06％符合資格者完成申領，換算下來約6萬7900人未領。

教育部公告，孩童防疫補貼領取方式有三種，第一是透過手機、平板、電腦等多種載具，上「行政院孩童家庭防疫補貼網」登記領取。由孩童的父母或監護人其中一人，上網登錄孩童的健保卡號、監護人身分證號，以及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料。

第二種領取方式是透過ATM，孩童的父母或監護人其中一人，可持全國373家金融機構任一家提款卡，到「國泰世華銀行」、「中國信託銀行」和「台新銀行」設置的實體ATM（全國共1萬4611台），插入父母或監護人的提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一監護人的身分證號，即可領取1萬元現金。

第三種則是到郵局臨櫃申領，申請者要帶孩童健保卡正本，及申領人的身分證正本或居留證正本。孩童今年7月9日前無健保卡者，可攜帶有孩童的戶口名簿或身分證正本，及申領人本人的身分證、居留證正本到郵局櫃檯辦理。

教育部表示，截至9月22日12時，已順利將補貼撥入177萬2679人的指定帳戶，另有263人金融機構也正在辦理撥款；在ATM領取部分，到12時完成現金領取的人數累計達43萬1386人；郵局臨櫃部分，到12時完成現金領取的人數累計達3萬7752人。

健保卡 教育部

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