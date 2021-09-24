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都是併購惹的禍 明星分析師痛失投顧總座

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

即將併入富邦金控（2881）的日盛金控今（24）日公告一連串人事案，涵蓋期貨、投顧、保代等三家公司總座人事，當中以有明星分析師光環的鍾國忠被撤換最令人注目，依據富邦金控安排，日盛投顧總經理即日起改由富邦投顧副總經理翁碔勝出任。

依日盛金控24日公告，日盛期貨總經理原為黃炳和，新人事在主管機關核可前，由董事長張雅斐代行；日盛投顧總經理由翁碔勝出任；日盛保代總經理原本是黃婉怡，改由甘薏湘出任。

在證券圈資歷超過20年的鍾國忠，早早便立定志向投入證券業，求學時曾加入辯論社訓練口語表達能力，加上認真研究，經常是公司最早到辦公室的人，對總體經濟、股市走勢等常有精闢見解，且擅長巴菲特的生活投資學挖掘潛力股，年紀輕輕便常上電視台財經節目解盤，躋身台股明星分析師行列，擁有一票師奶粉絲。

台股這兩年走勢強勁，不少詐騙集團開始招搖撞騙，主要分為三大型態，包括地下投顧招攬會員、訛騙代為操盤以騙取金錢、誘拐買仙股，讓不少投資人平白受害。鍾國忠因為擁有高知名度，今年上半年一度被股市詐騙集團冒用名字，他除報警外，有一陣子刻意低調未在電視台解盤，以避免有人誤信詐騙集團。

富邦金控 詐騙集團 台股

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