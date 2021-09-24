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宏泰人壽落實公平待客 從形塑企業文化做起

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

宏泰人壽今（24）日表示，為落實公平待客精神，貫徹金融消費者保護，該公司設立公平待客促進委員會，對內積極推動各項宣導活動及鼓勵措施，期望從形塑企業文化做起，將公平待客精神深植，並在提供的每一項服務中彰顯，經過兩年努力，成效已逐漸展現。

宏泰人壽在2020年設立由董事會直接督導的公平待客促進委員會，積極推動企業內部各項公平待客宣導活動，包含：靜態文宣推廣及動態活動宣導，透過內部會議進行創意構思、計畫擬定、流程審核，並嚴格檢視執行成果及成效。

公平待客從日常工作中做起，員工電腦登入頁面有公平待客提示語，並製作公平待客九大原則的標語書籤，時時提醒員工。

自今年第2季開始，鼓勵員工針對公平待客議題的具體作為，加以評選後由專人專責製作公平待客的溫馨故事宣傳影片，不僅作為教育訓練素材，更鼓勵員工把公平待客精神落實並實踐於各項服務中。

宏泰人壽公平待客促進委員會副召集人蔡麗絲副總表示，視線所及的標語口號有潛移默化、積極動員之效，加上動態活動的激勵催化，公平待客已漸漸深入內化，成為宏泰人壽員工的一部份，成效逐漸彰顯。

以今年獲選為公平待客教育訓練素材的案例來看，客服人員面對的可能是高齡長者、無法通透理解保單條款規定的外籍配偶，或是囿於保單條款限制，生病開刀卻無法順利獲得理賠的家中經濟支柱，在宏泰人壽公平待客強烈信念的環境中，結合公司獨有的「六心級」服務，客服同仁全力為保戶尋求最佳解決方案，最後保戶得到圓滿的對待，其投注的心力與過程著實令人感動。

蔡麗絲表示，宏泰人壽對於公平待客的努力將不會間斷、一直持續下去，同時也將在公平待客九大原則下，精進人員專業素養、優化各項流程措施，讓宏泰人壽成為保戶最佳的保險夥伴，陪伴保戶一起向前邁進。

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