台銀人壽辦保戶子女獎學金抽獎 參與踴躍

台銀人壽今（24）日表示，秉持關懷保戶和鼓勵莘莘學子初衷，今年持續舉辦保戶子女獎學金抽獎活動，本次共計高達6,781位保戶參加，報名人數遠較往年踴躍，顯示保戶對於活動目的與用心給予高度肯定與熱情參與。

台銀人壽董事長劉玉枝和總經理周園藝率高階主管於9月17日抽出1,800位獲獎人，並於台銀人壽全球資訊網公告，且以E-Mail方式通知。

台銀人壽表示，獎學金活動連結公司與保戶關係，傳達對保戶子女的鼓勵，這與台銀人壽透由各地分公司與在地團體互動，建立長期關懷關係，重視在地耕耘，持續陪伴及關懷，相互呼應，以多元方式善盡社會責任。

今年台銀人壽進一步以專題調查方式，提高民眾對身心障礙者的認同，所規劃暖心列車系列活動，於9月13日舉辦「暖心列車，用愛守護啟程」，發布「尊重多元 包容不同」網路調查結果，藉由社會大愛關懷認同及協助鼓勵身心障礙者參與社會活動，減少誤解及歧視。

台銀人壽自2010年開始推動微型保險後就協助團體成員投保微型保險，加強提供保障。從2011年起已連續獲得金管會列為推展微型保險績優保險公司，並於微型保險競賽連續七年獲頒業務績優獎，於高齡化保險競賽連續三年獲頒表現優良獎。

另外，自2020年，金管會擴大競賽項目以鼓勵業者，首次設置微型保險身心障礙關懷獎，台銀人壽亦超越目標，獲得殊榮。

依金融消費評議中心公布之統計資料，台銀人壽今年第2季申訴案件及申訴率為業界最低。此項成果顯示台銀人壽透過持續改善及優化各項作業流程與優質通路招攬業務，將「公平在心 待客如親」的公平待客內涵深植公司企業文化之中，落實社會企業責任的用心與決心。

台銀人壽感謝每位保戶支持，將戮力提昇保戶服務，深化公益活動參與，「溫暖守護，傳送幸福」。