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第一金人壽攜手基富通 小額終老險保費八折

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

第一金人壽今（24）日表示，台灣面臨高齡化、養兒再也不防老，民眾也越來越早開始規劃退休，退休準備除了投資理財外，保險保障也是很重要的一環。

本著幫助國人儘早啟動退休規劃的美意，基富通證券在政府的政策推動下，攜手第一金人壽等九間保險公司創立好好退休準備平台，推薦能以小錢換大保障的優質保險商品，幫助民眾建立最佳退休防護網。

保險商品內容相對複雜，但找保險業務員詢問又怕有人情壓力，不少人面對保險規劃選擇敬而遠之或一延再延，也衍生出保障不足的問題。

第一金人壽總經理林元輝指出，好好退休準備平台提供的一站式保險保障服務，讓民眾能一次瀏覽多間保險公司最推的必要保障，不只方便又省心，還能避開不必要的人情壓力，盡早為自己規劃適合的保障。

好好退休準備平台主攻保障型商品，林元輝表示，平台中連結的第一金人壽「珍愛e起」小額終老保險，是國人此生必買國民保單。

每日銅板價輕鬆享有終身壽險及意外險保障，且網路投保免體檢，保費還比一般實體通路販售的終身壽險大約八折優惠價。

民眾只要註冊成為第一金人壽網路投保會員，用手機便能線上投保、免出門、零接觸、補足基礎保障，省錢、省時又防疫。

舉例而言，35歲的小美投保繳費20年期、保額70萬元的珍愛e起小額終老保險，並搭配保額10萬元的珍愛e起傷害保險附約，每天不到45元，用每日銅板價即可補足壽險及意外險保障，是民眾加強保障的好朋友。

林元輝表示，第一金人壽網路投保平台近日推出「豐盛人生金享受」活動，民眾網路投保珍愛e起，除了滿足保障，還有機會獲得下列好康。

一、加入第一金人壽網路投保會員之民眾，有機會獲得全家禮券50元，如為第一銀行信用卡卡友，則再升級為全家禮券100元。

二、即日起至12月31日，投保珍愛e起，新契約單件保費滿2，000元，即可抽超有力、超人氣的Wula按摩椅；無懼PM2.5 超淨的Dyson清淨機，及全天候血氧偵測Garmin智能手表等大獎。

三、10月15日前投保珍愛e起，還可再抽超舒壓五段震動Telefunken筋膜槍。

直接投保第一金人壽「珍愛e起」：https://www.firstlife.com.tw/FirstOnlineInsuranceWeb/fundrich/product/WLC2

網路投保好康資訊：https://pse.is/3nrtpp

保險 第一金 退休規劃

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