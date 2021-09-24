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台新Richart推新戶回饋 五大通路衝至15%

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台新Richart數位銀行因應開學季到來，推出新戶加碼活動。圖／台新銀行提供
台新Richart數位銀行因應開學季到來，推出新戶加碼活動。圖／台新銀行提供

台新銀行今（24）日表示，其數位品牌、台新Richart數位銀行因應開學季到來，推出新戶加碼活動，以鼓勵無法申辦信用卡的年輕族群，能多使用金融卡取代現金消費。

台新銀行團隊用心觀察及分析年輕族群的生活消費習慣，提供Richart VISA金融卡一系列的通路回饋，同時也推出綁定五倍券的優惠，希望能夠讓年輕的學生、社會新鮮人都能進一步接觸Richart的數位金融服務，運用App開始記錄自己的消費、練習存錢與投資。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示， Richart VISA金融卡可愛的狗狗圖案廣受不能申辦信用卡的年輕學生喜愛，搭配簡單好上手的Richart App，讓學生更方便練習管理收支。

觀察學生持金融卡消費的場景多以超商、藥妝及美食外送為主，為了能夠吸引學生加入Richart提早開始練習理財，Richart於開學季推出了VISA金融卡新戶加碼活動，即日起至10月31日，新戶於五大通路，可在基本回饋0.5%外，再享15%現金回饋，每月上限150元。

而萬眾期待的五倍券即將上路，台新VISA金融卡也能和五倍券進行數位綁定，每人最高再享加碼回饋200元。

包國儀指出，15%回饋的精選五大通路，係為年輕學生及社會新鮮人量身打造，不管是藥妝通路購買防疫物資和生活用品，或者開始通勤上課上班後的騎車加油需求，以及防疫期間用餐最常使用的美食外送平台服務與便利商店，通通都包含在回饋範圍內。

此舉希望能夠讓年輕用戶透過金融卡也能體驗超有感回饋，增添防疫生活中的小確幸。為了服務廣大的Richart既有用戶，只要使用Richart VISA金融卡付款並輸入指定序號，就可獲得美食外送平台抵用金、加油每公升降價1.5元及KLOOK消費8%折扣。

包國儀指出，Richart設計從年輕人的角度出發，所有的金融產品都以簡潔、易懂的介面呈現，除了大學生和初入社會的新鮮人外，未成年也可以在法定代理人／監護人的陪同下，透過線上開戶，輕鬆擁有Richart帳戶，不僅可以從小培養儲蓄的習慣，也能獲得Richart VISA金融卡的回饋，體驗無現金支付的金融服務。

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