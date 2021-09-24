凱基投信：Fed政策方向不變 可進場作長線投資布局

凱基投信表示，本週(9/23)美國聯準會的利率決策會議，對於投資市場判讀後續政策方向具有指標性的意義，該會議主要提出以下幾點：第一，預估今年和未來幾年通膨將有所上升，反映供應鏈瓶頸暫未緩解；長期通膨預估大約符合2%的目標。第二，受到變種病毒影響，8月份就業復甦力道疲弱，可能須更多時間才能重返工作崗位。第三，如果經濟進展與預期一致，可以在下次會議採取縮減購債的計畫。第四，縮減購債的步調與時機並非直接暗示升息的時程。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，觀察本次會議的利率點陣圖，聯準會官員預期升息時程顯著提前，且升息幅度加大，預期2023年底前升息約3~4碼。此外，聯準會主席鮑爾對於QE退場的言論有別於以往，態度較其他與會官員強硬及明確；以此步調推估，聯準會可能提早開始縮減購債，最早可能於11月開始。若從今年11月起進行縮減購債，每次會議縮減購債的規模150億美元，至明年6月縮減購債完成，此步調將比多數人所預期的更為積極。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑指出，根據歷史經驗，美國進入QE退場階段反映經濟基本面已有顯著改善，正式啟動縮減購債後，公債殖利率反而表現相對平穩，雖長線看升但不致出現短期飆升衝擊風險性資產；美股仍可維持多頭上漲，債券中信用債券如美國投資級債、美國高收益債及強勢貨幣新興市場債表現也可望持續走強。

在多重資產部分，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，由於經濟緩步回升及市場風險偏好再度回溫，股市表現也將獲得支撐，惟須留意經濟增速放緩，將使市場波動加大，掌握具關鍵趨勢的產業題材較可著眼長期成長機會，並適當配置實質資產連結的REITs資產，更可望受惠長線成長趨勢。

在債券方面，凱基新興市場ESG永續主題債券基金經理人劉書銘分析，由於預期利率上行的環境，存續期間較短的債券成為對抗利率風險的重要條件，而新興企業債具有利差收斂空間的債券價格，亦可望獲得經濟復甦的支持，更有機會關注符合ESG投資主軸的債券資產，因其受法人資金追捧下，也較不受市場震盪影響。

經濟預期方面，凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，聯準會雖下修今年經濟成長預估，但明年起仍將回到預期的增長軌道。隨疫苗覆蓋率提升及疫情緩解帶動經濟增長，未來幾年的通膨預期仍可能維持較高水準並使升息壓力較大；但聯準會本次會議決議維持目前利率水準及購債速度，QE退場計畫及升息預期雖較先前更為鷹派，但政策方向大致符合市場預期，整體而言，仍適合進場作長線的投資布局準備。