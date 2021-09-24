合庫人壽攜手四都首長 為家庭照顧者打氣

今年新冠肺炎疫情持續延燒，為響應衛生福利部國民健康署健康生活政策，合庫人壽今(24)日表示，其與中華民國家庭照顧者關懷總會第九年的公益活動首創以線上市集方式辦理，以「守護PLUS 夢想更踏實」的理念，邀請合庫奧運選手林昀儒、鄭怡靜、周天成、王子維提供簽名小物義賣支持，同時桃園、台中、台南及高雄市首長鄭文燦、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁也將於線上與大家一起守護家庭照顧者，還有合庫金控旗下各子公司及12家守護者企業聯盟於9月25日周六在線上伴伴市集一起支持家庭照顧者。

往年與公益演唱會一同進行全台巡迴的伴伴市集公益活動，今年考量新冠肺炎疫情，首度改為線上舉辦，現場除邀請歌手坣娜為家庭照顧者發聲外，也邀請到桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等縣市首長錄製影片為照護者加油打氣，合庫金控旗下各子公司也祭出各項線上推廣活動，線上支持照顧者。

合庫人壽日前發起「樂活自在」線上健康平台鼓勵國人及家庭照顧者自主運動，特別邀請運動國手林昀儒、鄭怡靜、白馭珀、吳昇峰等人分享運動心得獲得許多好評，為響應衛生福利部國民健康署健康生活政策並支持本公益活動，奧運國手鄭怡靜、林昀儒、周天成、王子維等人更提供親筆簽名桌球拍、球及球衣等加入公益商品陣容，希望支持家庭照顧者健康渡過不穩定的疫情。

疫情期間，許多家庭照顧者情緒更加波動不穩定，為了讓民眾更加了解如何運用長照資源及線上自主運動來渡過疫情期間，今年特別請九位家庭照顧者組成守護PLUS舞團，透過線上團練來展現疫情期間的健康活力，伴伴市集當天他們也將與合庫人壽沈玫君總經理、家總郭慈安理事長到場感謝守護企業，包括：台灣長照營養暨健康促進協會、AROMASE艾瑪絲、雀巢健康科學、鍋式飢逅等12家企業們的支持，並分享長照的心路歷程、如何兼顧工作與照顧、強調找尋並有效使用1966各種長照資源與課程、用以照護自我身心與建立自主運動管理的重要性，鼓勵照顧者照顧家人之餘，也別忘了先守護自己的身心健康、才能好好照護所愛的家人。

9月25日當晚6點半，甫入圍2021金鐘獎主持人的藝人楊小黎、知名電台DJ與主持人FIFI將於ishowlife（https://tw.ishowlife.com/）、合庫人壽YouTube（https://www.youtube.com/user/TcblifeCf）、合庫人壽官方粉絲團（https://www.facebook.com/tcblife/）同步進行線上直播，線上強力推播守護企業各家優惠，包括臺灣長照營養暨健康促進協會、AROMASE艾瑪絲、雀巢健康科學、鍋式飢逅、八方悅鍋物、千葉火鍋、蔓達拉SPA美容館、Tracy姊妹手作、黃金山城－山城美館、悠遊深石平－三才靈芝農場、悠遊深石平－歐里橄欖油等企業，都將其商品義賣銷售收入扣除必要支出後、捐款支持家庭照顧者。

ishowlife愛秀生活平台的線上公益隨看即買功能讓民眾可邊看直播邊下單購買，將愛心化為行動實際回饋！為了在嚴峻疫情期間公益支持不間斷，ishowlife特別將線上義賣專區開設至10/15，讓無法及時參與當晚直播或購買義賣商品的消費者們能在10/15 21:00前持續支持義賣，同時也提供活動獨家優惠折扣碼，只要於結帳時輸入【CAREGIVER100】即享滿千折100元的優惠，讓大家做愛心之餘，也能享有購物優惠的樂趣。