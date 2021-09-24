富蘭克林：波灣債市分享杜拜世博商機與阿聯50發展計畫

因新冠肺炎疫情延後，在今年舉辦阿拉伯世界的盛事-2020杜拜世界博覽會將於10月1日舉行，這也是首次在中東非洲和南亞地區舉辦的世界博覽會。杜拜為阿拉伯聯合大公國人口最多的城市，因應疫情環境，以及欲達成六個月展覽期間吸引2千5百萬旅客目標，阿聯已有九成的人民施打疫苗領先全球。阿聯政府預估若世博成功舉辦，將可創造177億美元收入。

杜拜此次聚集191個國家參展，炫麗的場館設計令人耳目一新，有助於刺激當地旅遊、不動產、相關商業和工業發展，並將波灣國家繁盛經濟、政策效率、重視環保、科技技術展現於世人眼前。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金為台灣唯一以波灣債市為主要投資地區的債券型基金，基金經理團隊辦公室即位居於阿聯的杜拜，直通在地產業投資商機。

該基金經理人莫海迪．柯弗表示，整個波灣市場令人振奮的機會在於各國積極進行經濟結構改革，欲提升於國際間的能見度以吸引外資投資。現階段更看好阿聯產業發展趨勢，因而加碼於阿聯的配置，截至今年8月底的持債比重達35%為最大的持債國，除了投資其主權債外，也包括航空公司、不動產開發、石油運輸、零售、海港服務、食品、公用事業等產業，欲跟上阿聯政府積極擴張經濟版圖所帶動的機會。

由於今年12月為阿聯成立聯合酋長國建國的50周年慶，因此，參加世博的旅客也可參與50周年慶的各系列活動。就政策上亦共襄盛舉，阿聯政府於9月5日應景提出欲促進經濟發展，以及成為全球商業和金融中心目標的50大計(Projects of the 50)計畫，政府表示希望未來十年能將阿聯的經濟規模擴張一倍。

根據阿聯政府已公佈的計畫內容，包括撥款促進產業多元發展、帶動國內數位經濟和新技術發展、加強與經貿夥伴的往來、藉由各項招商計畫、放寬外人投資和居住限制等，希望能於2030年前吸引1,500億美元的外人直接投資。

富蘭克林證券投顧表示，以阿聯和沙烏地阿拉伯為首的波灣六國政經合作組織，每個國家目前都各有願景計畫的實施，旨在降低對能源的依賴，進行能源效率的改革，並藉由改善法令環境，以利民間企業發展和吸引外資。政府也致力平衡財政，改善人民生活品質。在積極的政策作為下，各產業機會應運而生，投資人可藉由波灣債券型基金分享當地經濟多元發展題材。