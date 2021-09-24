疫苗ETF添生力軍 國泰基因免疫革命ETF獲准募集

新冠肺炎疫情及變種病毒侵襲，全球出現疫苗荒，國內也吹起疫苗及醫療概念股投資熱潮，國泰投信繼成功引領市場掀起ESG、5G、電動車熱潮後，今也乘勝追擊，將推出「國泰全球基因免疫與醫療革命ETF」，精準鎖定三大領域「疫苗突破、基因技術、再生醫療」，法人表示，這檔ETF是國內第一檔完整囊括目前國際主流疫苗品牌的ETF，已在9月22日獲准申報生效且預計在11月初募集，募集額度為新台幣200億元，讓投資人全面掌握全球防疫、免疫醫療及生物科技產業的劃時代新商機。

法人觀察，目前市面上並未有完整涵蓋國際主流疫苗類股的ETF，觀察本周獲准募集的國泰全球基因免疫與醫療革命ETF，其成分股中與疫苗相關的類股比重高達3成，並將Moderna(莫德納)、BNT(輝瑞、BioNTech)、AZ、嬌生、NOVAVAX等超搶手的一線疫苗生產商一網打盡，打造出最齊全的疫苗平台。

值得一提的是，除了莫德納、BNT之外，美國嬌生公司已證實其追加劑有助於保護力再提升，此外Novavax公司開發的疫苗對付變種新冠病毒表現極佳，已被科學界譽為最好的新冠疫苗，故使得投資人相當期待這檔擁有最強防疫保護力、最齊全疫苗平台的ETF。

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF追蹤Solactive全球基因免疫與醫療革命指數，國泰投信表示，這次與Solactive指數公司攜手合作編製該疫苗醫療新指數。該指數是從已開發市場國家(涵蓋台灣、韓國)的交易所的上市股票中，先依市值、流動性標準及FactSet的產業分類，初步篩選可投資的公司標的，再利用AI人工智慧以大數據搜尋與分析公司財報、金融新聞等最新資訊，藉此挑出在基因、免疫學等醫療前緣產業有高度投入的公司，共計納入50檔成分股。

新冠肺炎疫情肆虐，各國出現疫苗荒，未來全球勢必要習於跟新冠肺炎病毒共存，這也使得相關疫苗研發、新藥臨床試驗等醫療類股重新獲得關注，在全球同步追求「群體免疫」的過程中，未來業績展望高度看好，也使得相關疫苗類股的ETFETF備受期待。法人認為，9月市場上推出的富邦基因免疫生技ETF僅莫德納、BNT，投資人若想真正掌握到完整的疫苗商機，可從ETF快速入手，但須進一步觀察ETF的成分股是否全面掌握到疫苗概念股，如此才真切抓到疫苗荒帶來的投資新商機。