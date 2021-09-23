五大銀行8月新增房貸435億元 為半年新低

中央銀行今（23）日公布，8月五大銀行新承做房貸為435.01億元，為半年新低，央行官員解釋，主要有三項因素，除房地合一2.0新制上路外，因適逢民俗月，以及受疫情影響看屋人潮乍減、致買賣移轉棟數下滑，都是五大銀行新增房貸縮減的主因。

央行每月公布臺灣銀行、合庫銀行、土地銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行新增房貸，由於五大銀行新增房貸市占率約四成，金額變化，被視為房市景氣風向球。

央行統計顯示，五大銀行8月新增房貸利率為1.349%，與7月持平，維持歷史低點。對此，央行官員解釋，每位房貸戶的信用風險不太一樣，銀行會考量成本與收益給予差別定價，而8月銀行給予房貸戶的利率有漲有跌，平均下來沒有太大變化。

銀行主管則說，國內房貸市場競爭激烈，各家銀行積極爭奪菁英客戶，房貸利率「殺很大」、幾乎達到「降無可降」的地步，因此，新增房貸利率才會位處低檔盤旋。

國內房價高漲引發民怨，但政府祭出一系列打炒房措施後，大台北地區房價漲幅已見趨緩。

央行指出，8月象徵中古屋行情的信義房價指數，台北市月減2.63%、年增5.05%，其中年增率為去年7月以來的逾一年新低；新北市則是月減1.45%、年增8.88%，年增率滑落至五個月低點。

8月大台北地區房價合計月減2.14%，年增6.66%，年增率為七個月低點。

央行指出，觀察8月六都買賣移轉棟數，除台北市，以及局部地區有交屋潮的台中市月增率維持成長外，其餘均為下跌，六都合計月減4.8%、年減22.77%，今年前八月，六都買賣移轉棟數合計年增10.45%。