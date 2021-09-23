央行加碼管制房市 房產專家：劍指投資客
針對央行加碼管制房市，不僅新增自然人第二戶購屋貸款不得有寬限期，且調降土融最高至六成，另外調降工業區閒置土地貸款最高五成。對此建商表示，目前土地貸款約65%、建築融資是55%，此次央行將土融額度從65%降至60%，貸款限縮成數不大。
建商指出，若是從央行對自然人第二戶購屋貸款不得有寬限期來看，由於房市目前以自住客為主，加上短線投資客早在7月房地合一稅2.0版上路後就已退場，現在房市買方已由口袋深的高資產客戶和自住客撐盤，因此央行此次房市管制措施都不太會影響市場買氣。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行針對第二屋取消寬限期，明顯針對投資客而來，降低槓桿操作的空間，也抑制短期買賣交易，讓市場回歸自住需求。
不過，她指出，央行此舉恐連帶影響到換屋族短期內的資金操作，尤其原本預計先買再賣的換屋族，在同時兩邊都要繳房貸的情況之下，就會有較重的財務壓力，所以資金不足者，就必須改變策略，先賣再買。
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