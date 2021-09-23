三個月內投資詐騙檢舉翻倍增 金管會第8波示警

群組軟體推薦飆股等投資詐騙案頻傳，據金管會統計，截至9月17日已接獲陳情檢舉高達203件，跟日前公布上半年累計96件相比，等於短短三個月不到，檢舉案就增加一倍之多，金管會證期局今（23）日再度發布新聞稿向民眾示警，從去年已來已祭八波宣導來反制。

金管會去年至今年為止，已祭出三場大型活動來宣導反詐騙，包括2020年6月、8月、2021年6月；今年來已五度發新聞稿「示警」，包括今年5月13日、6月1日、7月29日、8月13日及今天（9月23），呼籲民眾投資前審慎停看聽。

證期局副局長蔡麗玲表示，金管會陸續接獲陳情檢舉，截至17日為止已高達203件，短短二個多月就增加逾百件。為避免投資人遭不法人士以電話、簡訊或LINE推薦飆股、未上市(櫃)股票，或勸誘投資海外低價股，暨冒用合法業者或財經專家學者名義誘騙投資而遭受損失，金管會除了持續呼籲與辦座談會宣導外，也祭出四大具體反制措施。

一是請投資人可至金管會證期局網頁「防範非法證券期貨業宣導」專區，查詢金管會核准之合法證券商、期貨業、投信投顧業名單外．二是請券商公會、投信投顧公會等建置「國際投資警示專區及非法業者警示專區」，供投資人查詢相關非法業者警示及海外投資注意事項、近期遭冒名財經人士之對外澄清內容、媒體報導及證券期貨業者澄清等資訊。

三是督導證交所及櫃買中心強化對證券市場交易之監視查核，如發現任何人涉有證券不法交易情事，即依相關規定辦理，以維護投資大眾權益。

四是為有利不法案件「即時處理」，金管會已與內政部警政署刑事警察局召開研商「防制假投資詐欺」會議，決議由雙方建立即時聯繫窗口，以利深化合作。蔡麗玲舉例，近來金管會處理一個案例，有一位財經名人被冒名LINE帳號成立詐騙群組，在金管會協調下，立即封掉該LINE帳號，讓案情不致擴大。

此外，若在社群不當推薦股票，涉及非法經營業務，日前證期局也指出，非法券商、投顧及期貨商都將面臨有期徒刑併科罰金。依據證交法規定，非法券商可處2年以下有期徒刑併科新台幣180萬元以下罰金；非法投信投顧據投信投顧法可處5年以下有期徒刑併科100萬元至5000萬元罰金；非法期貨商依期交法也可處7年以下有期徒刑併科300萬元以下罰金。