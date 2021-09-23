退休平台今開賣定期壽險 中壽最便宜、富邦抽3萬momo幣

金管會規畫國人退休理財準備平台納入保險，今（23日）正式上線，網路投保也多了一個新管道。目前共有國壽、富邦壽、南山人壽、中壽與紬人壽5家壽險同時上線，其他四家壽險年底前也陸續上線，保險局副局長林志憲表示，金管會給予附加費用與責準率監理誘因，民眾可以購買到相對便宜的保險商品。

其中尤其最受矚目的定期壽險部份，以20歲、投保金額100萬元為例，中壽以男生每人年繳510元、女生每人年繳210元居五家中最便宜，其次是台灣人壽的520元與220元，此外富邦人壽則祭出年底前可抽3萬momo幣及500元LINE點數抽獎誘因吸客，富邦、國泰、南山與新壽的價錢都一樣，男、女生各為540元與240元。

保險局副局長林志憲表示，年底前9大壽險27張商品都會上架。不受時空限制，有網路即可投保保障型商品，同時金管會要求好好退休平台上的保障型保險的附加費用不得高過15%上限，重大疾病險不得超過12%；同時責任準備金也都給予監理的誘因，以六年期為例，新契約保單準備金利率額外加碼1碼，即上限最高到3碼（現行是2碼），因此可以購買到相對便宜的保險商品。至於小額終老險跟各家壽險原本網路投保的方案都一樣。

一般定期壽險的附加費用率愈高，保費就愈貴。林志憲補充，一般市售的定期壽險的附加費用約在26~28%，而重大疾病險的附加費用率一般也在20%左右，而在好好平台上的定期壽險附加費用率規定一律不得高過15%，重大疾險不得超過12%。

金管會請臺灣集中保管結算所股份有限公司規劃結合保障、退休投資與促進公益之「退休準備平台」，並由基富通證券股份有限公司於該平台中建置保險專區之「保障型保險商品平台」，目前規劃有定期壽險、小額終老保險及重大疾病健康保險等3類商品，共有9家保險公司參與，提供民眾網路投保保障型保險商品新管道。