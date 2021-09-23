快訊

五倍券你綁了沒？超強達人匯整「Google表格」綁定、加碼、商家回饋一目瞭然

童星「糖糖」等紅燈被撞身亡 肇事駕駛遭判6個月徒刑

台新人壽推新款美元利變終身 主打資產傳承

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
台新人壽傳富久久利率變動型美元終身壽險具有高保障特色，可協助民眾安心傳承資產。 台新人壽/提供
台新人壽傳富久久利率變動型美元終身壽險具有高保障特色，可協助民眾安心傳承資產。 台新人壽/提供

台新人壽今(23)日表示，根據內政部最新統計，占台灣人口近30%、約675萬人的四、五年級生，趕上經濟起飛的美好年代，已邁入五、六十歲的輕熟齡期，大多開始享受樂活人生。處於此人生階段的財務規劃重點之一，便是做好風險規畫，以安心照顧家人生活，更希望將關愛之心傳續給子孫後代。

台新人壽董事長蔡康表示，台新人壽傳富久久利率變動型美元終身壽險，具有高保障身故保險金給付、可承保次標準體，及可指定受益人的特色，還能附加多張美元附約保單，以及能選擇分期定期身故保險金給付，可協助民眾規劃更周全的保單內容，和更安心的資產傳承方式。

蔡康指出，台灣現今五、六十歲的世代，經歷輝煌的經濟成長奇蹟，工作勤勉努力，選擇以保險來保全辛勤一生累積的財富，不僅能降低資產減損的風險，亦可在身故後保障摯愛家人的生活；而透過指定受益人，更可滿足資產傳承規劃的需求。為了讓客戶的資金規劃更靈活有彈性。

台新人壽傳富久久利率變動型美元終身壽險的投保金額為5萬美元至330萬美元，自第11年保單年度起，當年度保額提高為原保額110%；繳費期別有6年期和10年期兩種年繳方式，50至70歲客戶可選擇6或10年期繳別，70至74歲客戶僅可選擇6年期繳別。

這張保單除了可承保標準體外，亦可承保次標準體，還適用生前需求保險金給付、簡易限額保險給付，以及分期定期保險金給付等權益。

以50歲男性投保6年期台新人壽傳富久久利率變動型美元終身壽險、保額65萬美元為例，享高保額及轉帳折扣後，實際年繳保險費為7萬5,373.16美元。

假設每年宣告利率為3%，則至國人男性平均壽命78歲時，若不幸身故，其身故保險金預估約為92萬美元。除了可運用於照顧身後家人的生活外，還能透過指定受益人給付順位及分配比例，順利完成財富傳承。

台新人壽專業且服務優質的壽險顧問，從民眾需求為出發點，協助規劃完整且全方位的保險保障。蔡康強調，壽險顧問可透過台新人壽傳富久久利率變動型美元終身壽險，提供民眾高保障美元利變壽險的新選擇，並透過指定受益人協助其完成傳續資產的心願，留愛給所愛之人。

保險金 台新 壽險

延伸閱讀

法人：陸股歷史經驗第4季行情看俏

高雄券數位綁定享優惠 5家銀行的加碼商機看這裡

數位五倍券信用卡加碼大公開 玩法限制比三倍券複雜

有無填寫保單受益人差很大？小心遺產稅找上門

相關新聞

新台幣匯率升值0.9分 收27.773元

新台幣匯率今（23）日升值0.9分，以27.773元作收，台北外匯經紀公司成交量 10.85億美元。

結合基金與保險 好好退休準備平台上線

國內人口邁入超高齡化社會，基富通今天宣布推出「好好退休準備平台」，平台除了有基金投資與保險保障，包括40多檔基金與定期壽...

房貸、成數同期最佳表現 輕熟女房貸條件最優

疫情肆虐一年多，全球為刺激經濟，掀起降息潮，台灣也不例外，在低利環境下，今年國內房市不畏疫情，依舊風風火火，房貸利率不僅...

未成年網路投保疫苗險 這家住院日額最高

中央流行疫情指揮中心規劃，校園接種BNT疫苗計畫今(23)日開打，雙北市提前於22日施打，新安東京海上產險守護青少年健康...

銀行搶房貸、成數創10年新高 這群人最好貸

銀行持續搶房貸，今年上半年不但利率創同期新低，貸款成數也創十年同期新高，其中年齡在30~39歲間的女性房貸條件傲視各年齡...

新台幣早盤升值3.2分 一度觸及27.75元

新台幣今（23）日以27.81元兌1美元開盤，貶值2.8分；台股早盤以16,998.07點開出，新台幣一度觸及27.75...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。