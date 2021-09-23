台新人壽推新款美元利變終身 主打資產傳承

台新人壽今(23)日表示，根據內政部最新統計，占台灣人口近30%、約675萬人的四、五年級生，趕上經濟起飛的美好年代，已邁入五、六十歲的輕熟齡期，大多開始享受樂活人生。處於此人生階段的財務規劃重點之一，便是做好風險規畫，以安心照顧家人生活，更希望將關愛之心傳續給子孫後代。

台新人壽董事長蔡康表示，台新人壽傳富久久利率變動型美元終身壽險，具有高保障身故保險金給付、可承保次標準體，及可指定受益人的特色，還能附加多張美元附約保單，以及能選擇分期定期身故保險金給付，可協助民眾規劃更周全的保單內容，和更安心的資產傳承方式。

蔡康指出，台灣現今五、六十歲的世代，經歷輝煌的經濟成長奇蹟，工作勤勉努力，選擇以保險來保全辛勤一生累積的財富，不僅能降低資產減損的風險，亦可在身故後保障摯愛家人的生活；而透過指定受益人，更可滿足資產傳承規劃的需求。為了讓客戶的資金規劃更靈活有彈性。

台新人壽傳富久久利率變動型美元終身壽險的投保金額為5萬美元至330萬美元，自第11年保單年度起，當年度保額提高為原保額110%；繳費期別有6年期和10年期兩種年繳方式，50至70歲客戶可選擇6或10年期繳別，70至74歲客戶僅可選擇6年期繳別。

這張保單除了可承保標準體外，亦可承保次標準體，還適用生前需求保險金給付、簡易限額保險給付，以及分期定期保險金給付等權益。

以50歲男性投保6年期台新人壽傳富久久利率變動型美元終身壽險、保額65萬美元為例，享高保額及轉帳折扣後，實際年繳保險費為7萬5,373.16美元。

假設每年宣告利率為3%，則至國人男性平均壽命78歲時，若不幸身故，其身故保險金預估約為92萬美元。除了可運用於照顧身後家人的生活外，還能透過指定受益人給付順位及分配比例，順利完成財富傳承。

台新人壽專業且服務優質的壽險顧問，從民眾需求為出發點，協助規劃完整且全方位的保險保障。蔡康強調，壽險顧問可透過台新人壽傳富久久利率變動型美元終身壽險，提供民眾高保障美元利變壽險的新選擇，並透過指定受益人協助其完成傳續資產的心願，留愛給所愛之人。