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風控升級 台中銀加入國泰金環球貿易共享區塊鏈聯盟

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

台中銀行（2812）今（23）日宣布參與國泰金控推出「環球貿易共享區塊鏈」創新服務，運用區塊鏈技術，在企業融資案件中進行跨行資料傳遞與驗證，防範企業跨行重複融資，降減銀行信用風險。

台中銀行表示，此次參與國泰金控數數發中心與國泰世華銀行所推出「環球貿易共享區塊鏈」聯盟，為首波聯盟銀行成員之一，未來在取得客戶同意之前提下，藉善用區塊鏈不可竄改與匿名特性，將原需企業提供厚重紙本供銀行進出口貿易融資核貸的審核作業，轉而以鏈上快速比對交易與貨運文件，不僅可輔助驗證相關企業物流、金流等貿易資訊可信度，提升文件審核效率，更強化風險管控，降低違約風險。而客戶亦能體驗文件簡化與快速撥款的效益，有效提升資金運用效率。

台中銀行開業68年，近年迎合新興科技應用的發展趨勢，透過數位科技結合跨域平台，重塑服務模式，同時也積極參與政府數位金融政策，如「手機門號轉帳」服務、「MyData數位服務個人化平台」計畫及「開放API平台」服務等，均為首波上線銀行之一。

國泰金控 台中銀行 區塊鏈

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