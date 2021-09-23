第一家！北富銀135分行推業界唯一雙軌手語翻譯

為提供聽語障客戶無差別的友善金融環境，台北富邦銀行首開金融業先河，於今(23)日「國際手語日」在全台135間分行同步開辦手語翻譯服務，透過業界首創真人、視訊雙軌服務機制，為聽語障朋友帶來最感心的金融體驗。

北富銀副總經理吳世勛表示，目前台灣約有14萬位聽語障人士，手語是他們與外界溝通非常重要的方式。為了不讓聽語障朋友的金融權益受損，北富銀特別與台灣手語翻譯協會合作開辦手語翻譯服務，成為台灣唯一推行雙軌手語翻譯服務的銀行，只要在分行營業時間，聽語障客戶來行洽辦業務，皆可現場利用視訊會議由翻譯老師進行翻譯；也可以事前預約真人翻譯，翻譯老師會親自到場為客戶進行翻譯，確保與聽語障朋友的溝通能清楚、精準、正確，讓整個服務過程更加輕鬆貼心。

台灣手語翻譯協會理事長魏如君表示，由於金融業務內容和流程較複雜，用筆談不僅耗時，許多資訊也不容易溝通清楚，例如北富銀連續獲獎的高齡者及身心障礙者財產信託業務，因為商品內容專業度高，有興趣進一步了解的障友們肯定會有相關細節問題想諮詢，只是不容易有便利的溝通管道，很高興北富銀能看見聽語障族群的需要，選擇別具意義的「國際手語日」推出雙軌手語翻譯服務，為障友打造一個友善、平等的無障礙環境。

曾獲得金鐘獎的聽障主持人陳濂僑也對北富銀的用心表達肯定。陳濂僑三歲因發燒喪失聽力成為聾人，卻因優秀的表演才華成為公共電視《聽聽看》節目手語主持人，並拿過兩次金鐘獎最佳主持人。此次他以顧問身分指導北富銀進行手語教學培訓及翻譯服務，就相當感動於北富銀致力提升服務品質的信念，他也期盼未來手語服務更加普及，讓大眾都能「看見」聽語障人士的心聲。

為了進一步提升友善服務氛圍，北富銀別開生面為行員展開基礎手語培訓，從「謝謝」、「歡迎光臨」等服務用語，到銀行、存摺、印鑑等金融常用名詞，一共錄製84支手語教學影片，透過線上教學結合多元活動鼓勵行員學習手語。吳世勛說明，「我們並沒有要讓每位同仁都變成手語達人，而是希望他們在學習的過程中，能夠同理聽語障者的心情，從心出發，給予有溫度的金融服務。」

除了推行手語翻譯服務及手語培訓，北富銀也與台灣手語翻譯協會合作設置「身心障礙信託手語網站」，以手語說明信託商品及專有名詞，讓聽語障人士也能輕鬆理解信託；並持續為聽語障孩童家庭舉辦「親子金融列車」實體活動，透過活潑的繪本導讀與互動遊戲，一方面引導聽語障小朋友養成正確金錢觀，同時也協助家長建立信託觀念，及早為孩子進行長遠的保障規劃。