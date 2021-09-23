元大台股ETF與ETF連結基金 跨越3,000億元

台股８月迎來史上最長的九連跌，盤勢高檔震盪，不少投資人以定期定額方式逢低撿便宜。元大投信因台股產品線齊全，主被動產品在國內享有盛譽，是投資人布局台股首選。

根據投信投顧公會，統計台股ETF (不計槓反型ETF)與ETF連結基金8月規模增加達新台幣180億元，今年以來至８月底規模則大增998億元，助攻元大投信台股ETF(不計槓反型ETF)與ETF連結基金管理規模達3,007億元，市占率同步來到七成，深獲投資人肯定。

定期定額投資法素有微笑曲線之稱，成功關鍵在於低檔不停扣。元大投信台股研究團隊發現，台灣投資人對台股相當有信心，也認同長期投資、定期定額精神，即便台股經歷5月和8月大幅修正，投資人不畏波動啟動單筆加碼，同時定期定額仍持續扣款，今年以來超過千億資金持續湧入元大投信台股主動與被動基金產品，逢低布局力道強勁。

其中，高人氣標的包含元大台50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）、元大台灣加權股價指數基金、元大台灣卓越50ETF連結-新台幣A類型不配息、元大臺灣ESG永續ETF（00850）等。

元大投信台股研究團隊表示台灣企業掌握關鍵技術，產業競爭力極強，同時打進全球知名企業供應鏈，外銷訂單連年穩步成長，歷年企業獲利表現成績斐然；另一方面台灣企業長年營運穩健，連帶使股息發放金額一年比一年高，非常適合作為定期定額投資市場。

元大投信台股研究團隊進一步說，除了老字號的0050和0056外，元大台灣ESG永續（00850）和融合高股息與低波動的元大高息低波（00713）也是台股投資人可考慮的定期定額絕佳選擇。

元大投信台股研究團隊也說，投資人可以將資金分成兩套，大部位資金定期定額投資元大台灣高股息優質龍頭基金，享受優質龍頭企業長期成長果實；另外，可考慮從元大五小福台股系列基金中挑選二至三檔合適的基金，透過多位經理人專業選股捕捉上行動能，並以定期定額方式分散投資成本，掌握股市長線報酬。