房貸、成數同期最佳表現 輕熟女房貸條件最優
疫情肆虐一年多，全球為刺激經濟，掀起降息潮，台灣也不例外，在低利環境下，今年國內房市不畏疫情，依舊風風火火，房貸利率不僅創同期新低，貸款成數也創十年同期新高，其中30歲至39歲的輕熟女房貸條件最優，平均貸款成數75.1%、貸款利率1.4%。
綜觀歷年上半年的貸款條件，今年上半年女性平均貸款成數72.9%、利率1.4%，男性平均貸款成數73.1%、利率1.4%，無論男女，今年上半年皆創下十年來最佳的貸款條件。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，去年3月擔憂疫情影響經濟，央行大幅降息一碼，之後房市受資金熱潮帶動，交易量大增，房市熱潮延續到今年，銀行看好房市發展，搶食房貸業務，利率一路探低、貸款成數增加。
若觀察男女性的貸款條件，以年齡層來區分，50歲以前女性的貸款成數高於男性，房貸利率則男女相當，其中30至39歲的女性貸款成數75.1%、貸款利率1.4%，平均貸款條件最好。
東森房屋研究中心副理謝欣亞提及，因為社會風氣的轉變，近年台灣單身女性的比例增高，出社會就開始存購屋資金的女性越來越多，而年輕女生普遍選擇有警衛的新大樓購買，這類產品的貸款條件通常會比較好，加上年輕女性在職場的穩定性高，因此深受金融機構貸款單位的青睞。
然而50歲以上男女貸款條件開始出現變化，女性貸款成數都跌破七成，男性的房貸利率也普遍較低、優於女性，其中70歲以上女性貸款成數不到六成，貸款利率1.6%為所有年齡層男女中最高。
專家分析，各年齡層的貸款條件會有所不同，主要有兩個原因，第一，通常年紀越長，隱含的風險越高，因此貸款條件較不理想、利率也偏高；第二，大齡男女以換屋或購置第二間房產居多，手上自備款原本就比較充裕，故貸款成數需求較低。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，金融機構評估貸款條件，除了房屋是因素外，貸款人本身的收入、信用狀況、存款等等條件是影響貸款成數及利率的主因，故若本身財務狀況佳，或符合銀行優惠專案身分者，還是能有好的貸款條件，如果擔心成數不足的民眾，可多詢問幾間銀行，有機會能談到比較好的條件。
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