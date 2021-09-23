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未成年網路投保疫苗險 這家住院日額最高

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
新安東京海上產險未成年子女網路投保，住院日額業界最高。新安東京海上產險/提供
新安東京海上產險未成年子女網路投保，住院日額業界最高。新安東京海上產險/提供

中央流行疫情指揮中心規劃，校園接種BNT疫苗計畫今(23)日開打，雙北市提前於22日施打，新安東京海上產險守護青少年健康責無旁貸，即日起於網路投保平台，專為未滿20歲族群最新上架疫苗防疫險。

針對施打新冠肺炎(Covid-19)疫苗不良事件，提供住院日額最高5,000元、加護病房每日最高給付8,000元及喪葬費用保險金30萬元等保障；接種後再確診法定傳染病，每次住院享實支實付最高5萬元給付，為目前業界住院給付最高、風險規劃最完整的未成年人疫苗防疫險。

雙北市目前有超過30萬名12至17歲國、高中生將於中秋節連假過後陸續接種BNT疫苗。新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，根據美國食品藥物管理局(FDA)監測資料，12至17歲青少年施打BNT疫苗後，發生心肌炎、心包膜炎的風險較高，經短期追蹤大多數個案經治療後症狀已緩解，BNT疫苗副作用依舊令不少家長感到憂慮。

另一方面，因應12歲以上未成年人將施打疫苗，金管會開放父母幫子女網路投保疫苗險的便民措施，家長們可趁機提前幫子女投保疫苗險，建構完善的防護保障。

新安東京海上產險響應政府防疫與疫苗施打政策，網路投保平台專為未成年孩童及青少年最新上架疫苗防疫險，涵蓋Covid-19疫苗接種住院日額保險金、Covid-19疫苗接種加護病房保險金、Covid-19疫苗喪葬費用保險金，及疫苗接種法定傳染病實支實付住院醫療保險等四大防護，是業界針對未成年人可能面臨風險規劃最完善的疫苗防疫保單，可有效提供青少年因新冠肺炎疫苗接種所引的不良事件醫療保障，減輕接種後確診法定傳染病後的醫療費用對家庭經濟負擔。

新安東京海上產險的網路投保平台，疫苗防疫險0-75足歲民眾皆可投保，滿足全家三代疫苗防疫需求，9月底前完成投保疫苗險等推薦險種或指定活動，還可參加「新安好運祭」抽獎活動，有機會抽中Switch主機+健身環遊戲組或萬元百貨即享券等好禮。

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