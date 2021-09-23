國泰人壽數位體驗優化 首創個人化電子保單封面

在強調個人獨特性的現代，擁有獨一無二個人小物已經成為常態，刻有自己名字的手機殼、帆布袋、鑰匙圈等，都是常見的個人小物，看見了這波「個人化」的趨勢，國泰人壽推出了「個人化電子保單封面」，讓保單也能成為個人專屬小物。

國泰人壽總經理劉上旗表示，透過個人化電子保單封面記錄下投保的時刻，讓保單不再只是一份「契約」，而是象徵守護家庭、傳承未來的一個「印記」。

為響應環保減碳，國泰人壽自2019年7月起推出電子保單功能，率先實行新契約全面採用電子保單取代紙本保單，也曾推出過寶可夢聯名款的電子保單封面，今年8月，更在CVX泰好保的遠距服務平台中，推出「個人化電子保單封面」的全新功能！讓保戶可以設計自己的保單封面，並同時留下文字訊息。

「個人化電子保單封面」的出現，不僅增加了保單封面選擇的自由度，更同時創造了保戶自己動手做的樂趣，而「個人化電子保單封面」的操作也非常簡單，只要在「國泰人壽 App」上完成兩個步驟，就能夠「自、留」，把具有紀念性的時刻具體化為「個人化電子保單封面」。

「個人化電子保單封面」製作只要兩個步驟。一是「自」選照片：客戶可以自選視訊投保當下的畫面或上傳對自己或家人別具意義的照片

二是「留」下話語：留下一段想給自己或家人的話，讓當下心意能化為一份紀念與傳承

一位科技新貴曾先生，就是透過國泰「CVX泰好保」遠距保險平台，為剛出生的孩子投保保險，在投保的當下，業務員協助記錄曾先生和寶寶同框的視訊畫面，這些視訊截圖成為獨一無二的「電子保單封面」，不僅記錄了投保當時的珍貴畫面，更記錄下了一個父親對孩子的愛。

累計至2021年8月，國泰人壽電子保單使用率已超過94%，節省約596萬張用紙，其節省之用量等於1.5座101的高度。國泰人壽表示，電子保單的推動，以及近期的遠距服務，彰顯國泰人壽「保險+科技，幸福更靠近」的願景，未來也將持續提供大眾更「Smart、Simple、Safe」的數位保險體驗。