銀行搶房貸、成數創10年新高 這群人最好貸
銀行持續搶房貸，今年上半年不但利率創同期新低，貸款成數也創十年同期新高，其中年齡在30~39歲間的女性房貸條件傲視各年齡層男女，平均貸款成數7成51、平均貸款利率1.43%，房貸條件最優越。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，少子化及獨身主義影響，女性更重視經濟獨立，年輕女性購屋意願提高，尤其注重安全及社區管理，購置大樓社區比例較高，因而成為銀行影響貸款條件。
觀察歷年上半年度貸款條件，今年上半年女性平均貸款成數7成29、利率1.46%，男性平均貸款成數7成3、利率1.46%，無論男女今年上半年都創下十年來最佳的貸款條件，男性整體平均貸款成數優於女性。
若分別就各年齡層男女的貸款條件來看，50歲以前女性的貸款成數高於男性，房貸利率則男女相當，但50歲以上開始出現變化，男性貸款成數高於女性，房貸利率也較低，其中70歲以上的女性貸款成數不足六成，貸款利率1.6%也是所有年齡層男女中最高。
郎美囡分析，去年3月擔憂疫情影響經濟，央行大幅降息一碼，之後房市受資金熱潮帶動，交易量大增，房市熱潮延續到今年，銀行看好房市發展，搶食房貸業務，利率一路探低、貸款成數增加。
至於各年齡層的貸款條件，通常年紀約長，隱含的風險越高，因此貸款條件較不理想、利率也偏高，另一方面，大齡男女換屋居多，通常資金較為充裕，貸款成數需求也較低。
住商不動產企研室經理徐佳馨指出，除了房屋條件，貸款人收入、信用狀況、存款也是影響貸款成數及利率的主因，若本身財務狀況佳，或符合銀行優惠專案者，還是能有好的貸款條件，如果擔心成數不足的民眾，可多詢問幾間銀行，有機會能談到比較好的條件。
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