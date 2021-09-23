發揮ESG影響力 元大金控獲天下永續公民獎殊榮

元大金控（2885）積極發揮正向影響力，將ESG(環境永續、社會參與、公司治理)理念融入營運策略，貫徹元大集團永續DNA，於新冠肺炎疫情期間，照顧員工與關懷社會；落實普惠金融發展，幫助年輕世代及小資族以定期定額方式投資；並積極接軌國際，於2020年CSR報告書中採行GRI與SASB雙項標準，主動導入氣候變遷相關財務揭露(TCFD)，倡議科學基礎減碳目標(SBT)，與全球頂尖企業同步，連續兩年獲得《天下雜誌》CSR天下永續公民獎-大型企業組肯定，旗下子公司元大期貨更獲得CSR天下永續公民獎-小巨人組第四名，是該組唯一獲獎的金融業者。

天下永續公民獎由各界專家學者，依照公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續四大構面進行評比，並選出台灣最具未來性新價值的天下永續公民TOP100企業。

元大金控作為環境永續的綠色先鋒，響應巴黎氣候協議，長期關注氣候變遷議題，導入各項環境ISO標準系統管理，致力減少營運產生的碳排放量，於2020年完成國內金融業首宗綠電採購交易，旗下證券、銀行四個據點更於今年正式供電，預計明年再加入一期貨分公司，元大金控承諾，2023年再生能源使用率達10%，宣示對再生能源產業支持的決心。同時導入內部碳價機制以高標準自我節制碳排放，落實企業碳管理，增加面對氣候變遷的韌性，也為未來碳權交易機制暖身。

社會參與方面，新冠肺炎疫情期間，元大金控貫徹金融服務不中斷精神，確保所有員工健康受到妥善保護，積極關懷客戶提供紓困作為；疫情期間扶持弱勢社福團體對抗疫情，捐贈經濟愛心卡，溫暖陪伴超過10萬人，並號召供應商投身公益行列，讓影響力大幅擴張，今(2021)年5月疫情爆發後，以實際行動照護第一線防疫人員需求，為全民防疫、社會共好盡一份心力；元大金控發揮金融核心職能，整合集團資源，推出穩健優質的商品及便民的數位服務，讓經濟小資族能在最符合自身需求的多元平台上，以定期定額的投資方式滿足理財需求，同時也提供員工全方位的多元職能培養，為高齡化社會退休規劃預作準備。

ESG的核心價值已經融入元大集團的企業文化DNA，子公司元大期貨連續四年獲得《天下雜誌》天下永續公民小巨人獎，今年評鑑排名結果再創新高排名第四，是唯一獲獎的金融業者。全球疫情蔓延，元大期積極發展數位金融體驗，重視各項營運績效與業務推動的同時，仍不忘落實企業社會責任之初衷，為首家發行期貨業CSR報告書，更蟬聯七年獲得公司治理評鑑上櫃公司排名前百分之五的殊榮。