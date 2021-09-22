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央行：升息處理房價「大而無當」 瑞典失敗案例可借鏡

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行明確宣示，不會用升息對抗高房價央行在理監事會議召開前夕，於臉書粉絲專頁上貼文指出，國際組織認為，以利率處理房價是大而不當（too blunt）的工具，國際上曾以提高利率對抗高房價，結果以失敗收場的瑞典央行，可成借鏡。

央行將於明（23）日召開第3季理監事會，自去(2020)年12月、今年3月兩度加碼房市信用管制後，本季是否再推新一波房市管制措施，市場屏息以待。此外，市場也關注，央行總裁楊金龍對「陸版雷曼」恒大風暴、國內外通膨走勢，以及熱錢動向等議題的看法。

市場預料，聯準會將於今年底前啟動縮減購債計畫，對於台灣貨幣政策走向是否跟進調整，楊金龍先前表示，與其他國家相比，台灣過去降息幅度、寬鬆程度都較有限，且通膨相對溫和、經濟未達過熱程度，暗示本次央行理監事會，貼放利率將「連六凍」。

央行今日於粉絲專頁上貼文指出，9月22日是全球最古老的瑞典央行的353歲生日。而瑞典央行曾以提高利率對抗高房價，結果以失敗收場，印證國際組織認為，以利率處理房價是大而不當（too blunt）的工具；瑞典央行也是採負利率政策的急先鋒，結果也是草率作收、急著回到零利率，外界認為此證明負利率的副作用太大。

央行曾在報告中指出，以升息對抗資產泡沫的二次失敗實驗，包括20世紀的日本央行與21世紀的瑞典央行。

2010年7月，瑞典央行為處理房價過高的風險，將政策利率從0.25%迅速調升至一年後的2%，但通縮壓力遽升；2011年12月起，瑞典央行轉而降息救經濟。

1989年5月，為對抗資產泡沫，日本央行在18個月內調升政策利率3.5個百分點，戳破泡沫、資產價格崩跌，但經濟也陷入困境；1991年7月，日本央行轉而一路降息，之後的央行總裁更史無前例推出量化寬鬆（QE），即使如此，日本經濟仍陷入嚴重通縮。

金融圈人士認為，央行貼文與報告均顯示，用提高利率處理高房價問題，日本、瑞典殷鑑不遠，台灣央行絕不會重蹈覆轍。

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