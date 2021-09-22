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台灣Pay綁五倍券 僅剩兩家公股銀有800元回饋

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

政府推出五倍券振興經濟，今（22）日正式開放民眾數位綁定及家戶綁定，不過上午9時一開放，民眾太過踴躍反而讓網站大當機、卡死，八大公股行庫與財金公司推出使用台灣Pay綁定五倍券的回饋方案，目前也僅剩下台企銀、土銀有800元回饋的名額。

公股行庫與財金公司針對台灣Pay綁五倍券推出前33萬名享800元的回饋，33至50萬名500元名額，50萬名後則享有300元。也就是說，八家公股銀行的800元回饋名額，平均下來一家銀行有41,250名，500元回饋名額則為21,250名，300元回饋名額無上限。

根據官網統計，目前僅剩下台企銀、土銀的800元回饋名額尚未額滿，一銀、華銀、兆豐銀、彰銀、合庫銀則是還有500元回饋名額，而台灣銀行則是連500元的回饋名額也都額滿了，僅剩下300元回饋。

台灣pay綁定五倍券除額外加碼回饋外，另外指定店家優惠禮最高回饋20％，以5,000元的五倍券消費最高可享1,000元回饋，台灣Pay所有店家消費再享2%紅利點數回饋、最高100元，此外早鳥綁定還能抽最高萬元獎金及奧運運動選手紀念獎。

台灣Pay自2017年推動以來合作特約商家已超過20萬家。個人以台灣Pay綁定五倍券的時間為9月22日至明年4月30日，不過若是需要共同綁定則是於9 月22日至10月1日期間。

今年八大公股行庫與財金公司祭出加碼方案總金額高達5.6億元，另加計綁定信用卡優惠金額超過6.5億元，對於今年五倍券的成效相當樂觀。

台灣Pay綁定五倍券800元回饋僅剩土銀、台企銀，台銀500元回饋已額滿。圖／截自官網
台灣Pay綁定五倍券800元回饋僅剩土銀、台企銀，台銀500元回饋已額滿。圖／截自官網

五倍券 公股行庫 台企銀

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