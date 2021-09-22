法人：恒大事件走向急性金融危機可能性尚低

恒大集團財務風暴持續擴大，拖累台股22日大跌350點、並失守半年級與萬七大關，面對接下來的可能演變，法人圈多認為，預料恒大事件走向急性金融危機可能性，就目前大環境來看，仍然偏低，但仍需留意恒大一旦違約後，對金融、地產，及宏觀景氣的負面影響。

恒大地產集團宣布，23日將按時兌付債券利息，是否意味財務壓力已獲得紓解，引發市場高度關注；法人機構表示，恒大集團財務風暴持續外溢，為避免波及金融穩定，中國大陸央行近期緊急透過7天和14天逆回購、對市場注資人民幣900億元，以緩和市場情緒，放水力道創下近二月以來最高，也是9月首次單日向銀行體系注入超過百億美元的短期流動性。

另一方面，標普全球評級發布報告指出，恒大集團的財務危機持續延燒可能會進一步打擊投資者對中國大陸房地產業和垃圾級信貸市場的信心，並加劇全球股市的拋售，且認為恒大集團不太可能會獲得政府的直接支持，即將到期的債務也處在違約邊緣，只有在危機導致多個主要開發商倒閉、且對經濟構成系統性風險下，中國大陸政府才會被迫介入，光是恒大的失敗並不足以導致這樣的局面。

台新等大型投顧分析，中國大陸官方為防系統性風險發生下，預料恒大事件走向急性金融危機可能性尚低，但仍須留意恒大違約對金融、地產，及宏觀景氣的負面影響。目前市場擔憂恒大信用狀況，23日恒大須支付美元債利息8,350萬美元，及20恒大04利息2.32億人民幣（3,588 萬美元），22日恒大公告將如期支付境內債券利息，後續除觀察9月23日相關債務能否如期支付，9月29日恒大尚須支付另一檔美元債利息4,750萬美元，留意恒大債券違約風險持續對地產、金融相關股債造成壓力。

觀察今年上半年財報，恒大總負債為人民幣1.97兆元，其中，有息負債人民幣5,718億元，另根據上半年恒大揭露報告顯示，民生、農業銀行貸款金額為人民幣293、242億元，占各自銀行貸款比例分別為0.8%、0.2%。規模偏小的江西、南洋、吉林銀行貸款金額為人民幣77 、55、54億元，占各自銀行貸款比例分別達6.5%、2.5%、2%，受衝擊較大。

宏觀景氣方面，中國大陸房地產站中國大陸GDP約25%，市場估計，恒大違約最壞情況可能使中國大陸經濟增長放緩4.1個百分點，惟進入第4季人行可能降準因應，並推動信貸環境邊際寬鬆，以減緩經濟放緩速度。