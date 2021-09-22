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中央存保交接 朱浩民任新董事長

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
奉行政院核定中央存款保險公司新任董事長由朱浩民(右)擔任，22日宣誓交接，由金管會副主委蕭翠玲(中)主持並擔任監交人。 圖／中央存保提供
奉行政院核定中央存款保險公司新任董事長由朱浩民(右)擔任，22日宣誓交接，由金管會副主委蕭翠玲(中)主持並擔任監交人。 圖／中央存保提供

行政院核定中央存款保險公司董事長及總經理職務，分別由朱浩民擔任新任董事長及總經理蘇財源續任，今天舉行宣誓暨交接典禮，由金管會副主委蕭翠玲主持監交。

金管會發布新聞指出，副主委蕭翠玲表示，存保公司於卸任董事長林銘寬帶領之下，過去八年成為金管會推動重要監理措施之協助執行單位，國內金融市場於金管會及相關單位共同努力下，迄今十分穩定；林董事長任內重要績效包括強化承保風險控管、持續累積存款保險賠款準備金、受託管理金融業特別準備金、完成純網銀監理系統建置、順利讓二家純網銀開業即成為要保機構等，對存保公司貢獻及對金管會的協助，致予高度謝忱。

新任董事長朱浩民於國立政治大學任教多年，對於總體經濟、貨幣政策、金融市場等財經領域具備豐富學養與專業，曾經擔任第一金控、台灣金控、第一銀行、土地銀行、中國輸出入銀行等多家金融機構的董事，就任前即為存保公司董事，轉任董事長適才適所。

朱浩民接任新董事長表示，將繼續執行存保條例賦予任務，並朝下列業務目標精進：包括因應金融科技及網路金融興起，銀行業授信、存款結構及金融商品亦隨之改變，將配合新金融環境持續強化存保公司金融預警系統，以有效控管承保風險。以及ESG對銀行業授信及經營將產生重大影響，存保公司對要保機構的風險監控亦將與時俱進。存保公司為國際存款保險機構協會(IADI)會員並擔任重要職務，將持續加強國際交流，提升國際知名度。資訊安全無論對金融業或存保公司均為現階段重要議題，存保公司將持續強化資訊安全控管措施。

金管會 保險 網銀

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