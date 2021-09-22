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中國軍事封鎖台灣？專家：向它學習才能反制

響應零碳未來 這家金控連續15年中秋節關燈1小時

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

2021年初台灣面臨半世紀以來最嚴重乾旱，進入6、7月後南台灣大雨不斷、災情頻傳，加上疫情升溫，對民眾生命財產安全造成嚴重威脅。近日聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）評估報告顯示，全球暖化和海平面上升速度遠高於預期，為響應節能減碳愛地球行動，新光金控（2888）整合旗下子公司新光人壽、新光銀行、元富證券，連續15年在中秋佳節舉辦「關燈一小時」活動，邀請同仁及民眾在中秋節晚間8點至9點，關燈一小時，從防疫新生活到全民綠生活，透過小小改變改善全球暖化，讓疫情加「零」、碳排淨「零」，人類與地球可以一起追求健康。

新光金控連結聯合國永續發展目標（UN SDGs），致力提升ESG績效逐步接軌國際，訂定長期減碳及節約能資源目標，導入ISO 50001能源管理系統、ISO 14046水足跡查證、ISO 14064-1溫室氣體盤查等國際管理系統，依循氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）分析氣候變遷的財務衝擊 ，並於今年6月加入「淨零排放聯盟」倡議，呼應聯合國及國際2030減碳目標，期許於2030年達成「辦公室據點」100%淨零排放，以實踐企業永續經營責任。

今年「關燈一小時」活動，新光金控整合旗下子公司以實際行動鼎力支持，包含關閉新光人壽摩天大樓、信義金融大樓、內湖科技大樓等28棟自有大樓，以及新光銀行全台104家分行、元富證券47家分公司之自有辦公樓層及頂樓景觀照明、廣場招牌、外牆照明、招牌燈等非必要照明設施電源外，新光銀行於中秋節前夕透過全國630台ATM、公司網站播放宣傳影片，希望串連更多民眾於中秋佳節當晚8點鐘關燈一小時，讓今年的中秋燈不亮月亮。

除舉辦中秋「關燈一小時」活動，新光也響應國際環保運動「Earth Hour地球一小時」、企業節電行動家「夏日節電316行動」，及節能計畫「節電365不分你和我」自主行動力，並每年號召全體員工自主實施「夏日輕衫，空調提高1°C」政策 ，落實綠色環保行動。

中秋節 新光金控

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