彰銀與鉅鑫空調簽訂員工福儲信託 打造幸福企業

日前新聞媒體報導，兄弟象「一代象」球星王光輝因為肝癌病逝，年僅56歲。 看到這則新聞的當下，相信有許多讀者跟小編有著同樣的想法：「也太年輕了吧，真的是好可怕的肝癌！」確實，肝癌堪稱「無聲的殺手」，近幾年已躍居國人癌症死因之首，除了王光輝外，兩岸三地也有不少影視名人同樣因為肝癌病逝，諸如：香港藝人吳孟達、著名作家金庸、台灣歌手薛岳、台灣歌手安鈞璨……等；其中，安鈞璨更僅有31歲，而這也透露出另一個更嚴重的警訊：「肝癌恐有『年輕化』的趨勢！」事實上，根據最新研究發現，罹患肝癌患者有過半不到60歲，向來是威脅國人健康的大敵，無怪乎被喻為「國病」。

2021-09-22 15:00