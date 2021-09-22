彰銀與鉅鑫空調簽訂員工福儲信託 打造幸福企業
彰化銀行（2801）積極響應金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫，全力推展「員工福利信託」業務，日前與鉅鑫空調員工福儲委員會簽訂員工福利儲蓄信託契約，量身規畫信託方案，由鉅鑫空調定期提撥員工獎勵金於彰銀信託帳戶，並由彰銀專業信託團隊管理運用帳戶資金，替員工補強退休金準備，凝聚員工向心力，創造勞資和諧，逐步打造幸福企業。
鉅鑫空調董事長李政鍠出席簽約儀式時表示，鉅鑫空調自1998年成立至今，即致力於永續能源開發利用，並研發多項空調環保節能專利，將ESG概念深化於企業內部，以期永續經營。
李政鍠認為與公司一起打拼的員工是公司最重要資產，基於照顧員工、協助員工增裕退休儲備之理念，啟動員工福儲信託也圓滿了其多年照顧員工的心願；此次選任彰銀為受託銀行，主要因為公司創業與彰銀往來的23年期間，彰銀台中分行服務始終親切有溫度，並提供多元的專業規劃與諮詢服務，多方位滿足公司各階段的資金與財富管理需求。
彰銀因應社會環境與人口變化，積極響應金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫 ，全力推展「員工福利信託」業務，協助企業客戶強化員工退休金第三層支柱，並透過總行專業信託團隊與前線分行聯手合作，為企業客戶量身規劃員工福利信託方案，創造企業、員工、銀行三贏局面。
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