快訊

打高端11月底恐無法去美國 陳時中這樣說

彰銀與鉅鑫空調簽訂員工福儲信託 打造幸福企業

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
彰化銀行與鉅鑫空調員工福儲委員會簽訂員工福利儲蓄信託契約，量身規畫信託方案。 圖／彰化銀行提供
彰化銀行與鉅鑫空調員工福儲委員會簽訂員工福利儲蓄信託契約，量身規畫信託方案。 圖／彰化銀行提供

彰化銀行（2801）積極響應金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫，全力推展「員工福利信託」業務，日前與鉅鑫空調員工福儲委員會簽訂員工福利儲蓄信託契約，量身規畫信託方案，由鉅鑫空調定期提撥員工獎勵金於彰銀信託帳戶，並由彰銀專業信託團隊管理運用帳戶資金，替員工補強退休金準備，凝聚員工向心力，創造勞資和諧，逐步打造幸福企業。

鉅鑫空調董事長李政鍠出席簽約儀式時表示，鉅鑫空調自1998年成立至今，即致力於永續能源開發利用，並研發多項空調環保節能專利，將ESG概念深化於企業內部，以期永續經營。

李政鍠認為與公司一起打拼的員工是公司最重要資產，基於照顧員工、協助員工增裕退休儲備之理念，啟動員工福儲信託也圓滿了其多年照顧員工的心願；此次選任彰銀為受託銀行，主要因為公司創業與彰銀往來的23年期間，彰銀台中分行服務始終親切有溫度，並提供多元的專業規劃與諮詢服務，多方位滿足公司各階段的資金與財富管理需求。

彰銀因應社會環境與人口變化，積極響應金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫 ，全力推展「員工福利信託」業務，協助企業客戶強化員工退休金第三層支柱，並透過總行專業信託團隊與前線分行聯手合作，為企業客戶量身規劃員工福利信託方案，創造企業、員工、銀行三贏局面。

彰銀 退休金 金管會

延伸閱讀

因小三一句話詐領紓困金 警官騙到手卻丟了百萬退休金

小叮嚀／成立遺囑信託 須慎選執行人

台中外埔國際慢壘運動園區 追加6千萬拚明年完工

《「我是有錢人」迷思635》很抱歉，沒做好信託規劃，你的保險保障只做對了一半！

相關新聞

「一代象」王光輝肝癌早逝 面對台灣「國病」怎樣保卡妥當？

日前新聞媒體報導，兄弟象「一代象」球星王光輝因為肝癌病逝，年僅56歲。 看到這則新聞的當下，相信有許多讀者跟小編有著同樣的想法：「也太年輕了吧，真的是好可怕的肝癌！」確實，肝癌堪稱「無聲的殺手」，近幾年已躍居國人癌症死因之首，除了王光輝外，兩岸三地也有不少影視名人同樣因為肝癌病逝，諸如：香港藝人吳孟達、著名作家金庸、台灣歌手薛岳、台灣歌手安鈞璨……等；其中，安鈞璨更僅有31歲，而這也透露出另一個更嚴重的警訊：「肝癌恐有『年輕化』的趨勢！」事實上，根據最新研究發現，罹患肝癌患者有過半不到60歲，向來是威脅國人健康的大敵，無怪乎被喻為「國病」。

法人：陸官方應會讓恒大事件有序退場

大陸地產龍頭恒大集團的財務風暴日前引發全球主要股市震盪，法人表示，考量目前經濟成長略有放緩，預期中國政府可望透過官營銀行...

恒大集團事件成焦點 投信：不至於演變成「陸版雷曼」

全球市場不平靜，保德信投信指出，恒大集團的隱憂週一在全球股市發酵，此外，美國聯準會於週二開始召開為期兩天的利率決策會議，...

台商想從中國大陸退場 會計師提醒四點不漏

隨著中美貿易戰持續延燒，疫情也未見盡頭，近期更在「共同富裕」議題的推動下，中國大陸整頓了不少中資企業，愈來愈多台商思考是...

綁定悠遊付有「0元換2000」BUG？悠遊卡公司一招滅幻想

振興五倍券於今上午9時開放登記與數位綁定，各家行動支付和信用卡業者紛祭出好康搶客，但在登記之前，網路流傳悠遊付「0元換2...

恒大風暴 法人：台灣金融業的影響 仍在可控範圍

中國大陸房地產龍頭恒大集團傳出資金鏈問題，法人表示，若風險上揚則影響程度較大，但因台灣的銀行對中國大陸曝險占淨值比已由2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。