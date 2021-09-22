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打高端11月底恐無法去美國 陳時中這樣說

全球最老央行今過353歲生日 CBDC發展卻領先國際

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今（22）日於粉絲專頁上貼文指出，今天是全球最古老的瑞典央行（Sveriges Riksbank）的353歲生日。瑞典央行歷史雖悠久，但勇於嘗試各種貨幣政策，因此被稱為貨幣政策實驗室；此外，瑞典央行對於央行數位通貨（Central Bank Digital Currency, CBDC）的探索發行，也是跑在主要央行前頭喔！

央行指出，瑞典央行的官方標誌由瑞典官方機構象徵的3頂皇冠，以及源自於神話的2支豐饒之角所組成。瑞典央行的誕生，源於1656年瑞典成立的第一家銀行―斯德哥爾摩銀行（Stockholms Banco）。1661年，斯德哥爾摩銀行的創辦人Johan Palmstruch發行了歐洲第一批鈔券，以取代最重達20公斤的笨重銅幣。這些鈔券初期雖非常成功，但因Palmstruch發行了太多鈔券，導致民眾對其缺乏信心，紛紛要求將手上鈔券兌換成鑄幣。鈔券最終喪失價值，斯德哥爾摩銀行亦宣告倒閉，並促成由瑞典國會接管的瑞典央行（當時名為Riksens Ständers Bank）於1668年9月22日成立；1867年，瑞典央行更名為Sveriges Riksbank。

儘管瑞典是第一個發行鈔券的歐洲國家，但現在卻是全球無現金化程度最高的國家之一。面對無現金化浪潮，13世紀建立的瑞典Uppsala大教堂，也早已開始接受信徒使用信用卡或即時支付行動應用程式（App）Swish捐款；教會的募款所得也因無現金化趨勢而變多，因為信徒不再只是將口袋中的零錢投入捐獻箱。甚至連在街頭販賣雜誌的大多數遊民，也會準備一支智慧型手機，以接受消費者使用Swish付費。

瑞典央行指出，近10年來，瑞典民眾使用現金支付的比重，已由39%降至9%；現金主要是用於小額支付，且以老年人為主要使用者。若干瑞典年輕人甚至表示，不太認識流通中鈔券與硬幣的外觀。外界預測到2023年時，零售商可能會停止收受現金，瑞典將成為無現金化社會；使用362年的鈔券，則會成為博物館內的收藏品。

面對快速朝向無現金化社會，瑞典央行憂心一旦民眾完全停止使用現金進行支付，央行貨幣（central bank money）將不再是可行的支付工具，恐削弱對貨幣制度的信任基礎、損及支付系統的穩健與效率，以及民間公司主導支付市場下，可能因無利可圖不會為弱勢族群設計適合的數位支付工具，無法解決金融排斥（financial exclusion）問題等。鑑於此，該行早在2017年即開始構思CBDC的概念，成為全球最早研究探索CBDC的央行之一。

本(2021)年4月，瑞典央行完成電子克朗（e-krona）的第一階段有限度環境的試驗計畫；目前正邁入第二階段試驗，將擴大參與者範圍，並對離線支付，以及私鑰與代幣儲存方式進一步研究。不過，瑞典央行似乎不急於推出，強調e-krona將會是現金的補充品，且在能被採用之前，都需要新的法律框架。另該行雖宣布第二階段試驗預計到明(2022)年2月底完成，但卻預留持續試驗到2026年底的彈性空間；此外，該行副總裁日前表示，該行5年內推出e-krona的可能性低。

話說瑞典央行曾以提高利率對抗高房價，結果以失敗收場，印證國際組織認為以利率處理房價是大而不當（too blunt）的工具；瑞典央行也是採負利率政策的急先鋒，結果也是草率作收、即著回到零利率，外界認為此證明負利率的副作用太大。

瑞典 央行

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