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恒大集團事件成焦點 投信：不至於演變成「陸版雷曼」

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導
恒大集團事件成為全球關注焦點。 路透
恒大集團事件成為全球關注焦點。 路透

全球市場不平靜，保德信投信指出，恒大集團的隱憂週一在全球股市發酵，此外，美國聯準會於週二開始召開為期兩天的利率決策會議，又有Delta疫情持續升溫以及美國債務上限風險等多項利空因素加疊之下，導致全球股市面臨修正，然而週二跌幅均有所緩和。

目前恒大集團事件成為全球關注焦點，保德信中國大陸品牌基金經理人許智洋表示，為了避免中國大陸房地產企業過度槓桿導致房市泡沫化，近幾年中國大陸政府反覆強調「房子是用來住的，不是用來炒的」，藉此促進房地產市場抑制不合理需求，而在今年十四五計畫中，除再提「房住不炒」的口號，中國大陸國家主席習近平更重申「共同富裕」，顯示了這次官方調控的決心。

許智洋進一步指出，在一系列調控政策下，除了中國大陸房屋交易急遽萎縮外，也限縮了許多房企的融資條件和管道，導致今年以來地產企業出現危機的情況大幅增加，其中多以中小型房地產企業或是財務槓桿比率過高的企業為主，負債超過3,000億美元的恒大集團則屬其中之一。

恒大事件讓市場憂心是否重演2008年雷曼兄弟倒閉後，對全球金融市場的衝擊，許智洋分析，恒大集團主要是地產商，儘管建案量近800件且遍布全國，負債金額亦高達3,000億美元，為全球負債最多的房企，若違約或倒閉，必然對經濟有相當大的衝擊，但不至於演變成陸版的「雷曼事件」或導致全球金融風暴及衰退。

許智洋進一步說明，由於雷曼兄弟在2008年為美國第四大投資銀行，屬於金融機構，投資金額龐大，當時金融市場已浮現不良的次貸及衍生性金融商品的問題，關聯的金融機構眾多，因此影響層面甚廣；此外，目前全球財務體質相對2008年健全，單一地產企業違約或倒閉不至於影響全球經濟體系。

許智洋認為，中國大陸各地區堅持「房住不炒」的原則，對於房地產調控仍將持續，然而在考量目前經濟成長略有放緩之際，預期中國大陸政府可望透過官營銀行進駐處理資產與負債，讓恆大事件「有序的退場」，而對於政府扶持的半導體、新能源車等產業，或是受惠第4季傳統旺季的消費產業基本面影響性不大。

在中國大陸股市投資面上，許智洋建議，近期陸股受監管政策影響較為疲弱，但主要為港股與中概股實質衝擊較大，內需為主的A股基本面未受影響，隨著監管制度落地，待信心面修復後仍將有表現機會，建議中國大陸股市布局以A股為主，若目前持有者則可續抱。

美國聯準會 房地產 恒大

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