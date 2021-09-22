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打高端11月底恐無法去美國 陳時中這樣說

上海商銀幫五倍券再加碼 最高變8倍放大消費

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
上海商銀加碼5倍最高變8倍放大消費。圖／上海商銀提供
上海商銀加碼5倍最高變8倍放大消費。圖／上海商銀提供

為振興臺灣經濟，政府推出振興五倍券方案，較之去年民眾需自付1,000元，今年不僅金額變多成5,000元，並且是全額回饋，因此上海商銀（5876）更響應政府加碼數位券優惠，讓民眾五倍最高變八倍。

上海商銀表示，為鼓勵國人消費，促進消費活絡經濟，今年參與振興券活動加碼上更是誠意十足。振興消費期間申請上海商銀信用卡新卡友綁定上海商銀信用卡，前2,800名享500元回饋，原卡友則為300元回饋。針對家戶可「共同綁定」政策，共同綁定滿額每一人再享額外刷卡金500元，上述家戶綁定最高回饋2,000元。

在疫情中大受影響的餐飲業及旅遊業也是上海商銀振興加碼的範圍，振興五倍券綁定上海商銀信用卡之卡友，刷卡消費於餐飲/旅遊業累積滿5,000再額外加碼回饋500元。由於回饋設有限量，上海商銀卡友加快消費累積腳步，除了原本政府5,000元的回饋外，還有機會拿到上海商銀額外加碼3,000元。除了信用卡的加碼外，如果民眾使用台灣Pay綁定上海金融卡或信用卡進行振興券消費，新戶早鳥最高有1,000元加碼回饋。

本次除了民眾外，上海商銀對於收到振興券之商家也祭出優惠，商家持收到的紙本振興券到分行兌付，累計兌換金額達新台幣15萬元以上即可兌換藍光消毒噴霧機乙台（每商家限領乙台）。

上海商銀 信用卡 振興券

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