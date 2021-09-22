「一代象」王光輝肝癌早逝 面對台灣「國病」怎樣保卡妥當？

日前新聞媒體報導，兄弟象「一代象」球星王光輝因為肝癌病逝，年僅56歲。

看到這則新聞的當下，相信有許多讀者跟小編有著同樣的想法：「也太年輕了吧，真的是好可怕的肝癌！」確實，肝癌堪稱「無聲的殺手」，近幾年已躍居國人癌症死因之首，除了王光輝外，兩岸三地也有不少影視名人同樣因為肝癌病逝，諸如：香港藝人吳孟達、著名作家金庸、台灣歌手薛岳、台灣歌手安鈞璨……等；其中，安鈞璨更僅有31歲，而這也透露出另一個更嚴重的警訊：「肝癌恐有『年輕化』的趨勢！」事實上，根據最新研究發現，罹患肝癌患者有過半不到60歲，向來是威脅國人健康的大敵，無怪乎被喻為「國病」。

本周小花平台《專題報導》從兩岸三地影視名人罹患肝癌的話題為切入點，進一步與讀者探討：罹患肝病更嚴重者轉為肝癌，真的傷身又傷財，怎麼保比較好？

顧好自己的肝 醫師籲避開6大危險因子

有關前述罹患肝癌病逝的兩岸三地影視名人中，除了著名作家金庸的年紀較為年長、享耆壽94歲外，其餘人的年紀都不大，包括：香港藝人吳孟達的70歲、台灣歌手薛岳的36歲及台灣歌手安鈞璨的31歲。

根據衛福部最新統計指出，去（109）年全台灣死於慢性肝病、肝硬化及肝癌者有11,737人，其中慢性肝病和肝硬化位居國人主要死因第10位、死亡人數有3,964人。此外，尤其值得一提的是，肝癌佔國人主要癌症死因的第2位，其中有超過6成皆為男性，約佔所有癌症死亡人數的15.5％，也就是每6個癌症患者中，就有1人是死於肝癌，比例可說是相當高，不得不防！

據了解，除了台灣外，周遭的亞洲國家諸如：中國大陸、香港、日本及南韓等，肝癌盛行率也都相當高；專科醫師特別提醒，包括：B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝及酒精性肝炎等，都是肝癌致病的危險因子，如果置之不理或是加以忽視，小心「肝炎、肝硬化、肝癌」3部曲找上身，尤其要注意如果是肝炎病毒帶原者如果又愛喝酒，不僅增加罹患肝癌風險且致死率會更高。

除了前述的本身是B型、C型肝炎帶原者及愛喝酒的危險因子外，以下另外整理罹患肝癌的其他主要危險因子：

其一、本身帶有家族遺傳基因病史者。

其二、本身是病毒性或是非病毒性的慢性肝臟疾病患者，主要就是肝纖維化和肝硬化。

其三、經常食用受黃麴毒素污染的食物，像是發霉的花生、大豆等。

其四、自行使用不當藥物，包括：未經醫師處方的成藥或是草藥等。

至於如何從日常生活中遠離肝癌？其實，最好的方式就是從飲食控制和均衡運動著手。衛福部國健署極力呼籲，有飲酒習慣者要戒酒、體型肥胖者要減肥，謹記減重口訣：「聰明吃、快樂動、天天量體重」、並配合每周至少150分鐘（2小時30分）中等強度的規律運動，大聲向肝癌說「不」！（更多資訊可至國民健康署「健康九九網」下載使用。）

肝病傷身又傷財，掌握3險種教你聰明保！

「肝病可說是多重重大傷病的起頭病，保險一定要保好！」對於肝病投保相關問題，小花平台保險顧問殷殷提醒：「愈早投保愈好，千萬不要等到檢查結果異常才想到要投保，到那時可能就來不及了……」，尤其C型肝炎的核保判定通常較B型肝炎更為嚴格，一般來說，基於風險考量，多數保險公司都會直接拒保；因此，不論是要規劃防癌險或是其他醫療險，最重要的是，一定要及早投保。

面對癌症已連續39年位居國人10大死因之首、繼續蟬連不墜，儼然已為國內民眾身心健康的最大威脅。說到防癌保險，相信你也買了不少，但是你真的知道該怎麼選？又是否都有理賠？以下整理針對癌症可以獲得理賠的險種：

防癌險、以「一次性給付」理賠為優先考量點

首先是防癌險，一般比較常見的理賠項目諸如：初次罹患癌症保險金、住院醫療保險金、出院療養金、手術醫療保險金、門診醫療保險金、化療放療保險金、罹癌一次金……等，依各家保險公司理賠項目不同而有不同的規定。

說到防癌險的投保重點，小花平台保險顧問建議，優先考量以「一次給付型」癌症險搭配重大傷病險，可以用來補足重大傷病險中原位癌不予理賠的部分；另一方面，也要特別留意除了針對癌症本身外，是否也包含由其所引起的併發症，例如：放療後的手腳僵硬或是頭暈腹痛都可以算是併發症的一種，但是如果保險契約沒有明文規定，則不予理賠。

重大傷病險、配合保險新制上路，放寬理賠依據

其次是重大傷病險，就健保重大傷病卡針對癌症的定義為：「需要積極或是長期治療的惡性腫瘤」，過往重大傷病險理賠依據是取得「重大傷病卡」，自今（110）年7月1日起保險新制上路，現在放寬只要是「區域醫院」層級以上（含）醫院開立的符合全民健康保險重大傷病險範圍的診斷書，或是有關重大傷病險病歷摘要的證明文件等，也都可以作為理賠依據。

說到重大傷病險的投保重點，小花平台保險顧問指出，重大傷病險對於癌症的定義較為精準且理賠方式大多為「一次性給付」，至於給付多少錢，端視保戶當初是如何和保險公司約定的，保險金領回的方式不一而足；另需特別注意的是，一旦請領保險金給付後，則該保險契約也立即終止。

實支實付型醫療險、轉嫁最花錢的標靶藥物費用

最後是實支實付型醫療險，所謂的「實支實付」，是指在醫療險保單約定的費用上限內，憑醫療收據花多少賠多少，這種理賠方式即為「實支實付」，又稱為「限額給付」，常見一年一約型的定期險，有最高投保年齡限制（目前最高到85 歲），建議在投保前，最好再三確認可以投保到幾歲，以免等到年老正需要醫療保障時，卻沒有保險可保！

說到實支實付型醫療險之於癌症的保障，小花平台保險顧問指出，實支實付的醫療雜費項目除了會理賠醫師指定用藥及非健保給付的住院醫療費用外，尤其值得一提的是，在住院的前提之下，可以用來轉嫁在癌症治療中最花錢的標靶藥物費用；因此，對於癌症治療來說，不失為一相當重要的險種。